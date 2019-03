Recibimos y publicamos

Salto 14 de marzo de 2019

Sr Presidente de la Junta Departamental de Salto Sr. Alberto Zubi y señores ediles

De nuestra mayor consideración:

Hace ya dos años que los Barrios Arenitas Blancas y Villa Maguey siguen soportando el boleto urbano de ómnibus más caro del departamento y combinando dos empresas de ómnibus, la pública y la privada.

Desde Barrio Artigas hasta la plaza Artigas a 10 pesos, bus municipal, y desde allí otros 10 pesos más, bus privado, para así llegar al destino. Cambiando el recorrido ya que la empresa privada hace solamente el destino Arenitas Blancas con Villa Maguey, ida y vuelta hasta la plaza Artigas, para al retornar los usuarios vuelven a pagar 10 pesos más a la privada.

Agravándose que tenemos 3 horarios solamente y cuando hay algún feriado, no pasan dejando a los trabajadores sin conexión para llegar o salir. Todo se realizo de forma inconsulta a los usuarios de esta zona, generando una clara diferenciación con los demás barrios.

No sabemos si la Intendencia renovó el contrato a la empresa COSA, ya que iba a ser modificado según nos dijeron en varias reuniones con jerarcas municipales.

Solicitamos:

Primero la inmediata reposición de la línea municipal y con un único boleto, origen –destino, como cualquier barrio de la planta urbana ya que históricamente fue así y se cambio de forma arbitraria. Segundo: agregar un horario más a las 19.30 ya que allí es donde hay mas liceales saliendo de sus turnos y si no se quedan a la espera de transporte privado, carísimo para las familias. Tercero: saber que paso con el contrato de la empresa COSA o quien haga este servicio y en qué condiciones se adjudico esa línea este año.

Por Comisión Directiva de Barrios Arenitas Blancas y Villa Maguey

Alejandra Nogueira-Elsa García da Rosa-Rubén Cardozo-Juan Osorio- Gustavo Solari y Alessandro Di Donato.