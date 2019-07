Buenos Aires, 2 jul (EFE).- El ministro de Producción argentino, Dante Sica, afirmó este martes que las reticencias de Francia al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, firmado el pasado viernes tras 20 años de negociaciones, son “una buena señal” para el bloque sudamericano y calificó al texto de “equilibrado”.

Sica, en declaraciones a la estación Radio La Red, se refirió a que el país galo defendió de manera histórica sus políticas agrarias y por lo tanto entiende que la reacción del Elíseo “forma parte” de un proceso para generar apoyo y consensos.

“Que Francia esté diciendo que lo quiere analizar es que está sintiendo que no ganó todo lo que quería (…), es una buena señal para nosotros”, indicó Sica. Para Sica, el pacto que se alcanzó es justo para las dos partes.

“Ha sido un acuerdo, cuando uno lo analiza, muy equilibrado en términos de las demandas y las concesiones”, aseveró ante las dudas procedentes de Francia.

Según la portavoz del Gobierno francés, Sibeth Ndiaye, el Mercosur deberá dar “garantías” a Francia para que pueda ratificar el acuerdo, como ya sucedió con Canadá antes de rubricar con la UE el pacto comercial conocido como CETA.

Francia ha sido uno de los países más reticentes al tratado con el Mercosur desde el inicio de las negociaciones y su Gobierno afirmó que el país “no está listo” para ratificar el acuerdo entre la UE y el conjunto de cuatro países que forman el Mercosur -Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay-.

A pesar de ello, el ministro argentino confió en que “el acuerdo va a tener cumplimiento y va a tener aprobación por parte de los parlamentos”. Sica atribuyó a la desconfianza del Ejecutivo de Emmanuel Macron a su política tradicional de agricultura. “Han utilizado la política agropecuaria como una política demográfica para no inundar las ciudades, para mantener la estabilidad de la población en el campo, siempre ha sido su principal elemento de defensa”, analizó. El miembro del Gobierno dirigido por Mauricio Macri opinó que quizá Francia sintió que “tuvo que ceder más de lo que quería” y lo vio como positivo para Argentina, país en el que la oposición ha criticado el acuerdo al considerarlo nocivo para los intereses sudamericanos. “Un acuerdo así no genera nada para festejar sino muchos motivos para preocuparnos”, señaló en Twitter el peronista Alberto Fernández, principal adversario del oficialismo para las elecciones presidenciales del 27 de octubre próximo. Desde Brasil, su canciller, Ernesto Araújo, se manifestó este lunes en la línea de Sica respecto a Francia y dijo que el país europeo “entenderá” la importancia de ese pacto en última instancia. EFE