Buenos Aires, 21 oct (EFE).- Argentina inició este lunes la cuenta atrás para las elecciones del domingo en medio de la tensión que dejó el último debate presidencial celebrado ayer, que avivó el enfrentamiento entre el peronista Alberto Fernández, favorito en los sondeos, y su principal adversario, el actual mandatario Mauricio Macri.

En los días que quedan hasta el inicio el viernes de la veda electoral, ambos postulantes buscarán rascar apoyos en el interior del país.

Mientras Fernández recaló hoy en varias localidades del sur de la provincia de Buenos Aires -el más disputado distrito electoral, que también celebrará comicios provinciales el día 27-, Macri viajó a la norteña Jujuy, donde su coalición renovó el poder en junio pasado. Como ya ocurrió la semana pasada, tras el primero de los debates televisados, el día después del segundo se centró hoy en el análisis del cara a cara en los medios, donde se destacaron los fuertes cruces entre los dos principales adversarios, principalmente por los temas de corrupción y la crisis económica.

Temprano, a la salida de su vivienda, en el barrio porteño de Puerto Madero, Fernández negó a los medios de comunicación que hubiera habido «tensión» en el debate y esperó que Macri «no se vuelva a enojar» si pierde los comicios, al acusarle de haber ordenado al Banco Central dejar aumentar el precio del dólar tras las primarias de agosto, cuando la victoria peronista desembocó un caos en el mercado cambiario y bursátil que agravó la ya dilatada recesión.

«Lo que quisiera es que si el resultado le resulta adverso, Macri no se enoje como hizo la última vez y no maltrate a los argentinos y no libere al dólar para que escale como permitió la última vez que ocurra, según cuenta alguna causa judicial que hay en Buenos Aires», dijo ya por la tarde en una rueda de prensa en la localidad bonaerense de Bahía Blanca.

El líder del Frente de Todos y ex jefe del Gabinete de Ministros de Néstor Kirchner (2003-2007) y de su esposa Cristina Fernández (2007-2015), que lleva a esta última como candidata a la Vicepresidencia, criticó además que hasta hoy no sabe qué país va a dejar Macri ni cuántas reservas van a quedar en el Banco Central, como tampoco qué va a pasar con la inflación, «que se les fue totalmente de las manos».

Con la economía atada a la incertidumbre política, los mercados abrieron este lunes la semana electoral con una creciente demanda de dólares -el precio de la divisa estadounidense subió 50 centavos-, bonos a la baja y el riesgo país en alza. Por su parte, Macri, que por la tarde recalará con su gira del «sí se puede» en la ciudad norteña de San Salvador de Jujuy, volvió a expresar en las redes sociales su convencimiento de que el domingo revertirá el mal resultado de las primarias de agosto, en las que su contrincante le aventajó en 16 puntos y se ubicó como claro favorito. «Queda una semana. Todos a trabajar para darla vuelta. Vamos que sí se puede!!!», escribió el líder de la coalición Juntos por el Cambio en Twitter.