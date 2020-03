Puerto de Buenos Aires

Unas 400 personas quedaron en observación dentro de la embarcación luego que se presenta ante las autoridades argentinas una denuncia por un caso sospechoso de coronavirus.

Un hombre argentino con coronavirus fue denunciado a las autoridades portuarias argentinas al llegar desde Colonia a Buenos Aires en Buquebus. Según explicaron a El País fuentes de la empresa de transporte el barco salió a las 18:30 del puerto uruguayo con unos 400 pasajeros más el personal, que ahora quedaron en cuarentena provisoria.

Las autoridades sanitarias del gobierno argentino concurrieron al puerto porteño en la noche del jueves para definir el protocolo de actuación y montar un operativo de seguridad sanitaria. El objetivo fue generar un “cordón” para garantizar la salud de los pasajeros y trabajadores del lugar.

Según la información que maneja Buquebus el barco salió de Colonia sin problemas registrados ni denuncias de casos. Uno de los pasajeros era un joven de 21 años, argentino, que había llegado desde Europa a Uruguay y había permanecido en Punta del Este.

Fue en ese balneario que se realizó el examen para determinar si se había contagiado o no de coronavirus durante el viaje. Desde el centro asistencial en el que se atendió le indicaron que le enviarían los resultados a su mail y el joven, que era asintomático, decidió ir en ómnibus a Colonia para viajar a Argentina a través de la empresa Buquebus.

Una vez en el buque, según dijeron de Buquebus a El País, el joven tuvo señal de internet y le llegó un mensaje que indicaba que había dado positivo al test de coronavirus. En ese momento «un amigo se dirigió al personal del barco y le mostró a la comisaría de a bordo el mensaje». De inmediato las autoridades del barco informaron al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) en Argentina.

Al llegar el SAME desplegó un operativo de contingencia impidiendo descender a todo el pasaje que quedó en observación. Luego permitió pasar a la sala de preembarque.

Una vez en tierra y antes de salir del buque los pasajeros fueron separados en grupos de veinte personas y fueron trasladados a un hotel para cumplir con la cuarentena de 14 días, informaron a El País.

Además de los pasajeros que iban en el barco el personal de la empresa está en cuarentena desde anoche.

Buquebus aclaró a El País que la empresa «no tuvo ni tiene responsabilidad alguna en que una persona aborde con un problema de salud , incluso en las actuales circunstancias de emergencia sanitaria; no tiene forma de comprobar o analizar síntomas de pasajeros». La empresa naviera comunicó este viernes que «por razones de fuerza mayor, anunciamos interrupción total de operaciones a partir de este viernes 20/03/20 por tiempo indeterminado». Por otra parte el ómnibus que trasladó al joven desde Maldonado hasta Colonia fue desinfectado con amonio cuaternario de quinta generación, un producto de limpieza aplicable para el virus, informaron fuentes de la empresa. En la mañana de este viernes la Armada Nacional dio cuenta de lo sucedido y agregó que el pasajero argentino al ser entrevistado por personal encargado de estos controles sanitarios, no manifestó tener síntomas de ese virus u otra dolencia.

La Cancillería uruguaya trabaja en el plan global para traer a los uruguayos que están en el exterior. El ministro de relaciones Exteriores, Ernesto Talvi, publicó en su cuenta de la red social Twitter que se logró montar el operativo para repatriar a los uruguayos varados en Isla Guadalupe.

Ernesto Talvi escribió en su cuenta @ernesto_talvi: Tras días de incertidumbre varados en la Isla de Guadalupe, 9 uruguayos, entre ellos una niña pequeña, viajarán a Ezeiza. Gracias a la cooperación entre hermanos y a los buenos oficios del Canciller @felipe_sola, un vuelo chárter organizado por Argentina los traerá de regreso. “Tras días de incertidumbre varados en la Isla de Guadalupe, 9 uruguayos, entre ellos una niña pequeña, viajarán a Ezeiza. Gracias a la cooperación entre hermanos y a los buenos oficios del Canciller Felipe Sola, un vuelo chárter organizado por Argentina los traerá de regreso”, escribió Talvi.