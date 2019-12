A partir de Aristas (Evaluación Nacional de Logros Educativos), el INEEd desarrolló Aristas en Clase, una herramienta que busca extender al día a día del proceso de enseñanza-aprendizaje los aportes de la evaluación estandarizada que dan cuenta de los logros del sistema educativo uruguayo en su conjunto respecto a los desempeños en lectura y matemática.

Aristas en Clase es un insumo para ser usado por los maestros desde la web que permite evaluar los desempeños de sus grupos de alumnos en lectura y matemática, comparando sus resultados con los que fueron obtenidos a nivel nacional. Asimismo, aporta recursos que dan cuenta de cómo ocurre la progresión en el aprendizaje y los procesos cognitivos y conocimientos involucrados en las actividades propuestas. Es decir, además de aportar información para comparar los porcentajes de alumnos en cada nivel de desempeño entre la clase y el total nacional, se centra en la interpretación de los descriptores que constituyen cada uno de estos niveles y los ejemplifica a partir de actividades de la prueba y otras similares.

Aristas en Clase está conformada por dos productos.

El primero es una plataforma en línea a través de la cual los maestros pueden aplicar una evaluación a sus alumnos. Esta plataforma devuelve los resultados del grupo en cuanto a la distribución por niveles de desempeño, así como los resultados por cada actividad de la prueba. El segundo producto consiste en materiales para los docentes, en los que se proporcionan insumos para que reflexionen sobre cómo favorecer avances en los desempeños de los alumnos. Estos materiales están basados en las actividades incluidas en Aristas, y presentan interpretaciones de los resultados en relación con los marcos de las evaluaciones y los documentos curriculares oficiales.

El maestro aplica Aristas en Clase a su grupo de alumnos en forma autónoma. Su uso es anónimo y voluntario. Es el único usuario que puede ver los resultados obtenidos por su clase y queda en completa libertad para determinar el empleo que le dará a los resultados, recursos y materiales disponibles.

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) es una institución de derecho público no estatal con independencia técnica, que empezó a trabajar en 2012 como un nuevo actor en el escenario educativo nacional, destinado a contribuir a la mejora de la educación. El surgimiento del INEEd, así como otros cambios promovidos por la Ley n° 18.437 en 2008, forma parte de un conjunto de acciones resultantes de una nueva concepción del Estado como garante de derechos para toda la población. De acuerdo a la mencionada ley, el INEEd tiene el cometido de “evaluar la calidad de la educación nacional a través de estudios específicos y el desarrollo de líneas de investigación educativas”. De esta forma, el INEEd se propone generar conocimiento que permita orientar la reflexión para incidir en la mejora de la calidad de la educación en Uruguay, y combina la evaluación, el análisis y el diálogo como formas de trabajo que nos permitan, como sociedad, saber cómo avanzamos en el cumplimiento del derecho a la educación de calidad. El INEEd procura relevar datos y aportar información sobre la calidad y el estado de la educación en el país a todos los actores del sistema educativo y a la ciudadanía y, en particular, a aquellos que tengan la obligación de mejorarla, ampliarla o cambiarla. Evaluar es una forma de conocer para dar sentido al quehacer. Por eso, el trabajo del INEEd busca aportar al debate público informado, orientar el diseño de políticas educativas e informar para la toma de mejores decisiones dentro y fuera de las aulas. La creación del INEEd se puede enmarcar en algunas tendencias regionales de profundizar las funciones de los gobiernos y en el avance hacia la orientación y coordinación de políticas a partir del uso intensivo de información y conocimiento. Es así que, cada vez más, la producción de información y de conocimiento y la política se influyen y constituyen mutuamente. El conocimiento especializado incide en la identificación de problemas y agendas de política, en los marcos interpretativos de los actores y en la legitimación de las políticas y, por su parte, los organismos de gobierno estimulan y orientan la producción de información y conocimiento a través de distintos sistemas y demandas.

Sin embargo, en el campo educativo no se trata de procesos simples o lineales. La información, la investigación y la evaluación pueden iluminar e informar sustantivamente el debate y la formulación de nuevas políticas en la medida en que logren dialogar con los sistemas de conocimiento existentes (saberes, creencias y explicaciones que operan en el marco de tradiciones político-pedagógicas), ayudando a incrementar la flexibilidad interpretativa de todos los actores de la educación. Siendo conscientes de las dificultades existentes para facilitar el uso de los resultados de evaluaciones por parte de tomadores de decisión y profesionales en general, desde el INEEd se entiende que es necesario contar con insumos de calidad y generar espacios en los que distintos productos de conocimiento especializado (investigaciones, evaluaciones, estudios) fertilicen y sean productivamente recontextualizados por diversos actores, a través de diferentes modos de uso del conocimiento (describir y resolver problemas, informar o legitimar una política, medir y evaluar sus efectos, entre otros).

Es, en este sentido, que la utilidad social de una institución como el INEEd reside en la capacidad de generar insumos confiables de información y conocimiento, que sean pertinentes y comprensibles, que permitan evaluar el desempeño de los sistemas, atender a las necesidades del ejercicio del gobierno y de la administración educativa manteniendo en todo momento una conexión fuerte con las demandas de la sociedad y la evidencia que respalde acciones.