Cuando el espíritu solidario se vive desde la niñez

Alexis Gómez (29) se define como «Artista Z» – un representante «del arte comunitario y facilitador de la magia de un niño que no se debe perder jamás» – un desafío que se ha planteado desde hace mucho tiempo y su marco inspirador han sido sus propias vivencias y el espíritu de solidaridad que vio reflejado en su madre – desde su época de párvulo.

«Nací en el barrio Villa España, mi casa queda al lado del arroyo Guaraní entre Luis Alberto de Herrera y Guaraní».

Es artesano, músico y dibujante de historietas, dotado de un singular talento que le da su impronta.

Nací en la década del 90, mi padre era obrero de El Espinillar»

Alexis es partidario de la enseñanza informal, donde cada tallerista brinda lo mejor de sí mismo para sembrar la simiente de amor hacia la vida misma y al descubrimiento del verdadero camino vocativo.

Alexis Gómez reafirma que en su humilde hogar recibió mucho amor y contención, realidad que fue moldeando su corazón solidario y su voluntad por hacer cosas constructivas por el prójimo.

Y está convencido que hasta la persona más vulnerable puede brillar con luz propia y aportar sus valores a la sociedad que se presenta cada vez más compleja, los verdaderos artífices del cambio son aquellos que con su trabajo de hormiga van sumando sin descanso hasta lograr que los procesos concluyan en logros impensados.

«Alicia Centurión – mi madre – es una gran mujer con un corazón increíble y creo que las mejores cualidades las heredé de ellas… recuerdo que era muy inquieto en mi infancia.

Tenía muchos juguetes que me regalaban algunos vecinos y que mi madre me conseguía en las iglesias.

Jugaba siempre a construir historias con ellos… dramas muy complejos para la edad que tenía.

Cada día era una historia diferente.

Me gustaba mucho dibujar, recuerdo pasaba horas dibujando también y escribiendo cosas; gozaba de una muy buena imaginación».

- ¿Recuerda el momento en que sintió que dejaba de ser niño?

Pasé una semana de encierro y con un extraño bajón.

Fue entonces que dejé mis juguetes en algunas esquinas del barrio y cuando crecí y empecé el liceo me alejé de mi barrio. Mi familia es realmente increíble.

De alguna manera necesitaba expresar cosas y sentimientos todo el tiempo.

Frecuentaba mucho el puerto en mi adolescencia, que es el lugar que más me gusta de Salto.

Allí encontré muchas personas como yo que iban a despejarse lejos de sus barrios.

Poetas, músicos, pintores, en definitiva, gente de mi tribu.

Con muchos de ellos aprendí a tocar la guitarra, a crear eventos culturales.

En ese período de mi adolescencia que fueron entre los 16 y 17 años no había mucha actividad juvenil».

¿Y cómo concibe al mundo actual, con todas las circunstancias que estamos vivenciando?

-«Siento que la historia de un lugar no contempla a todos de una forma equitativa.

Pero de todas formas aquel que siempre ha tratado de aportar su grano de arena para que las cosas sean diferentes que resiste con su fe para seguir luchando y sobre todo ser consiente y responsable de que somos parte de todo este desastre y hay que repararlo, así como cuando se nos revienta la cuerda de una guitarra».

- Y como artista comunitario facilitador, ¿cómo ha sido su experiencia con los niños?

– «Ha sido genial, lo más importante es que se sientan cómodos.

Es maravilloso cuando un niño nos arrima un dibujo, cuando se siente apoyado se genera una energía muy positiva, cambia su estímulo, aprende a armonizar, hay que dejar que experimenten y simplemente estar atentos».

- ¿Alguna vez sintió que tocó fondo?

-«Muchas, y puedo decir que la realidad supera la ficción, estuve trabajando y viviendo en lugares muy complicados, donde padres y hermanos estaban inmersos en la pasta base o se dedicaban al robo, mandando a sus niños como chivos expiatorios.

Ver esa realidad me partió al medio, porque me enseñó algo muy duro, que todo tiene su proceso y la metamorfosis se da de a poco.

En ocasiones somos muy ansiosos y queremos que todo suceda en un día o una semana, que la revolución sea rápida y no es así.

Me he encontrado con chicos que se han logrado recuperar, nos hemos puesto a cantar canciones.

Algunos viven en un hogar y se encuentran bien.

Uno de esos días lloré, me emocioné porque sentí que algo se había arreglado y que a pesar de haberme roto y ese viaje, algo bueno había hecho».

- ¿Por qué Artista Zeta?

– Uso ese seudónimo porque justamente creo que desde abajo se puede crecer y que todo aquel que sea el último orejón del tarro, que sea considerado marginal, aquél que está en el horno también puede cambiarlo todo».

- ¿Qué es la solidaridad?

-Es uno de los valores más hermosos que prodiga el amor.

La solidaridad hace que cambien los días terribles, que a pesar del caos que se vive, hay un motor inflamable que tarde o temprano va a curar cualquier herida y cicatrizarla.

Aparte, la solidaridad debería comportarse como un virus de contagio, pero para algo positivo».