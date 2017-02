Mañana y el miércoles tienen la segunda ronda y el sábado la final

El carnaval continúa por estas horas y si bien se trata de una fiesta que reina en febrero, ha pasado prácticamente desapercibida por la falta de espectáculos que hubo debido a las lluvias que obligaron a la suspensión de las actividades previstas.

Si bien anoche se desarrolló con normalidad en el escenario Víctor Lima del Parque Harriague, la segunda noche de la primera rueda del concurso oficial de agrupaciones, los organizadores estuvieron orejeando desde las primeras horas de la tarde cómo se daría el comportamiento del clima y esperaban que la situación no generara problemas que promovieron la cancelación de lo ya previsto.

Anoche, desde las 21 horas se cumplían las presentaciones de las murgas Tuya y Mía, La Remontada y Punto y Coma. Tras esto, ahora ASAC aguarda porque se cumplan las dos etapas de la segunda ronda, las que están previstas entre los días martes y miércoles de esta semana, porque aunque llueva, la organización ya previó que los espectáculos se desarrollen de igual forma en el teatro Larrañaga, con el fin de no seguir perdiendo fechas del carnaval.

Y si bien ese centro cultural está mucho más limitado en sus locaciones que el teatro de verano, desde la gremial de carnavaleros informaron que el hecho no importa tanto porque en la segunda ronda la cantidad de gente que concurre es poca. En tanto, que la final de las murgas sería el próximo sábado 25 de febrero, pero en caso de que llueva será suspendido.

Mientras que para los días domingo 26 y martes 28 de febrero estará prevista la realización del Concurso Litoral de Murgas, en las que participarán dos murgas de Salto y otras dos de Paysandú. Teniendo en cuenta que la primera fecha se cumplirá el domingo en la capital sanducera y el martes en Salto.