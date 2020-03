Ante el hecho histórico que por primera vez una mujer es electa Vicepresidente

La conferencia de prensa realizada el pasado jueves para anunciar la marcha por Costanera Norte y otras actividades que se llevarán a cabo en la tarde del domingo por el Día Internacional de la Mujer, fue también una ocasión propicia para que EL PUEBLO consultara a Eliana Díaz y Lorena Sánchez (encargadas de brindar la información a los medios de prensa) qué reflexión les merece como «Asamblea Permanente 8M Salto» el hecho histórico para el Uruguay de que por primera vez una mujer fuera electa Vicepresidente de la República.

La respuesta de Sánchez se limitó a que «sobre eso no, sobre política partidaria no tenemos nada, porque eso es algo individual, no forma parte de la Asamblea. La Asamblea no tiene esa idea de que haya alguien que hable en representación, sino que cada una tiene una voz y cada una tendrá su postura; así que no corresponde que hablemos sobre ese tema».

En tanto Eliana Díaz añadió: «cómo nos cuesta llegar al techo de cristal… porque tiene que haber una ley, porque de otra manera las oportunidades no existen. Pero son los partidos políticos los que tienen que hacer una reflexión, no nosotras».

Por otra parte, dado que desde hace algunos días el PIT CNT también está invitando a la población para las actividades del domingo, se consultó qué involucramiento tienen los sindicatos en la organización, a lo que respondieron que «las mujeres del PIT CNT se acercaron a la Asamblea, pero nosotras no respondemos a un mandato del PIT CNT, simplemente se acercan y se recibe a las mujeres. El 8 de marzo es el Día de la Mujer Trabajadora, así que el PIT CNT participará en la marcha pero en el caso de los hombres lo harán en el sector mixto (de mujeres y hombres), no en la parte de adelante (donde irán sólo mujeres)».

FEMICIDIOS: «EN ACCIONES CONCRETAS NO SE VE QUE SEA URGENCIA»

En la proclama que será leída al culminar la marcha del domingo en la tardecita, es decir en Plazoleta de los Recuerdos, uno de los puntos destacados es el de la violencia hacia la mujer y los femicidios. Al respecto, sostuvo Sánchez que «exigimos que el gobierno vaya más allá de las palabras en la emergencia nacional que supuestamente significan los femicidios, porque en las acciones concretas no se ve. Está bien que se reconozca como emergencia, pero hay que hacer algo, no podemos seguir solo con discursos y construcción de ideas, hay que hacer algo».