Ante recientes delitos graves en el cinturón hortícola

En las primeras horas de ayer, día en que estaba previsto una concentración en Plaza Artigas ( suspendida minutos antes por lluvia) para concientizar a la población de los diferentes episodios delictivos, altamente violentos, que se están suscitando en los alrededores de nuestra ciudad (concretamente en zonas de chacras), tres gremiales de nuestro medio, a través de sus respectivos presidentes, mantuvieron una reunión con el Comando de Jefatura de Policía: Mónica Silva por la Asociación Agropecuaria, Atilio Minervine por el Centro Comercial e Industrial y Aquiles Mainardi por la Mesa Hortícola de Salto. Sucede que la situación preocupa y mucho. El propio Sub Jefe de Policía Crio. Mayor Adolfo Cuello reconoce «el desplazamiento de los delitos de la ciudad al cinturón que la rodea» y, según Mónica Silva, el atraco armado a la casa de la familia Ferre ira el pasado sábado en la noche, más el asesinato de un hombre en su casa (chacra) algunos días antes, «son gotas que derraman el vaso».

MÓNICA SILVA:

«HAY SITUACIONES QUE ESCAPAN A LA POLICÍA»

«Por eso –dijo Silva a la salida de la reunión en Jefatura- las tres gremiales estamos trabajando en conjunto, no es como a veces se piensa que no hacemos nada, siempre nos estamos reuniendo y en este caso somos muchas voces las que estamos detrás». Agregó además que «el país y el departamento necesitan medidas de seguridad, estamos bastante indefensos, reclamamos políticas de Estado; y a nivel de la justicia que la gente no trance cuando llega a un juzgado, que no acepte, que siga con los juicios correspondientes. Hay que exigir y presionar a las autoridades de ahora y a las que van a asumir en breve».

Puntualmente sobre qué les dejó la reunión con la plana mayor de la Policía a nivel local, dijo que fue importante «para saber lo que piensan y cómo están trabajando; hay situaciones que escapan a la Policía, falta fuerza, recursos, y eso no era necesario que nos lo dijeran ellos ahora, ya lo sabemos, así como que dentro hay gente buena y gente mala…Hay veces que quedan lugares que no están bien cubiertos y la demanda es esa. Hay promesas de hace años, que incluso hasta se habían preparado funcionarios acá en Salto y después se fueron para otro lado…Así que podemos tener ideas, pero se necesitan políticas y eso es lo que estamos reclamando. Ellos (la Policía) están trabajando y en eso confiamos». Además añadió como fundamental que estos reclamos «lleguen a la capital, al centralismo, adonde parece que hay otro país».

ATILIO MINERVINE: «DEBERÍAN SUMARSE QUIENES DEFIENDEN LOS DERECHOS DE

LAS MUJERES Y NIÑOS»

Por su parte, el presidente del Centro Comercial dijo que «estamos trabajando juntos las tres gremiales porque la idea es sumar, no cargar las tintas sobre nadie. El problema e xiste y es importante que se vea, pero a la vez que la gente no lo visualice como algo de las gremiales empresariales sino de todos». Enfatizó en la gravedad de la situación que vivió la familia Ferreira y en que deberían sumarse a estas movilizaciones por reclamos «aquellos que defienden los derechos de las mujeres y de los niños», considerando que en el momento del copamiento y atraco, el dueño de casa estaba junto a su señora e hijos. «No hay que pensar que esto le pasó a un empresario sino a un ciudadano como cualquiera de nosotros», dijo Minervine, para concluir que «el tema es respaldarnos y trabajar todos juntos, compartir información, es la única forma de salir adelante».

AQUILES MAINARDI: «NO PODEMOS ACOSTUMBRARNOS… NO ES LO QUE DEBE PASAR»

Respecto a la víctima, que felizmente viene recuperándose satisfactoriamente, el productor Mainardi comentó que «tenemos una relación de años, amigos, conocidos, es una familia con tradición en el sector». Y reflexionó: «viendo las imágenes (de las cámaras del domicilio de la víctima, que rápidamente recorrieron las redes sociales), por pura casualidad y suerte no tuvimos una muerte más; esto viene sucediendo cada vez más a menudo y no podemos acostumbrarnos; esto no es lo común, no es lo que debe pasar…es importante que a 500 km de Salto sepan de esta situación compleja».