La Asociación de Supermercados del Uruguay (ASU) emitió un comunicado por la situación generada en algunos comercios luego de la llegada del coronavirus a Uruguay.

El viernes, día en que se confirmaron los primeros casos en el país, se vieron escenas de carros llenos y largas colas en varios supermercados del país.

ASU garantizó la reposición en las góndolas de todos los productos, por lo que no es necesario el “abastecimiento excesivo”, afirmó. Además, recomendó que las compras se hagan “por una única persona de la familia de modo de evitar congestiones innecesarias» para así evitar la propagación del coronavirus.

Por otro lado, la gremial solicitó que quienes hagan las compras no sean adultos mayores o personas que forman parte de los grupos de riesgo, y que tampoco vayan acompañados de niños.

La ASU pidió, además, que se guarde un metro de distancia con otras personas y que en caso de estornudo o tos se tape con el antebrazo.

Otra de las medidas que sugirió fue el pago con medios electrónicos y no con dinero físico “para evitar el contacto con billetes por parte de clientes y personal de cajas”.