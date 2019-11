La Intendencia de Salto firmó un contrato de comodato con la Asociación Down de Salto para que ésta pueda hacer uso de todo el inmueble ubicado en Brasil 1265 durante 30 años.

La presidenta de la institución, Paola Silva, dijo que siempre que pensaban en un espacio físico, entendían que lo mejor era permanecer en el inmueble en el que están hace más de diez años porque los chicos ya conocen el recorrido de los ómnibus y cómo llegar ahí. “Es una casa que representa a la gran familia de quienes integramos esta asociación”.

El pasado 31 de octubre, la Asociación Down de Salto cumplió 24 años de existencia “y desde un primer momento el sueño siempre fue la casa y ahora se hizo realidad, pero queda mucho trabajo por hacer, más compromiso, más responsabilidad para avanzar y abrir puertas a más gente en situación de discapacidad y sus familias”, dijo Silva, al tiempo que agradeció a las autoridades de la Intendencia de Salto y los ediles de la Junta Departamental.

El secretario general, licenciado Fabián Bochia, resaltó que la Intendencia ha buscado ser un permanente articulador con la sociedad civil. Entiende que la casa es un detalle porque lo importante es el amor con el que los integrantes de la Asociación Down de Salto trabajan a diario. “Ustedes ayudan a que la sociedad sea mejor y ayudarlos es, naturalmente, parte de nuestro compromiso”.

El intendente de Salto recordó que, en la segunda reunión mantenida con las autoridades de la asociación, le plantearon que cada cinco años había que reunirse con el intendente entrante para tratar de acordar y firmar un nuevo contrato de comodato por otros cinco años, y eso era lo que sucedía hasta ahora. El objetivo era lograr un contrato a mayor plazo “y con este a 30 años solucionamos buena parte de este tema”.

El segundo planteo realizado a las autoridades del Ejecutivo departamental era el espacio, que no era suficiente. “Con este comodato ya no estamos hablando de dos habitaciones, sino que de todo el padrón en calle Brasil 1265,” incluso compartirán el salón del fondo donde están las oficinas de Juventud de la Intendencia de Salto.

“Ojalá que más adelante, en lugar de un comodato a 30 años podamos plantearnos la posibilidad de la propiedad, ese es el objetivo final. Pero a veces, para lograr determinadas metas, hay que ir paso a paso”, dijo Andrés Lima.