La asociación sin fines de lucro “Mujeres como vos” viene trabajado desde hace varios años en iniciativas que permitan brindar oportunidades a las mujeres del barrio. Se trata de un programa abierto donde quienes deseen pueden recibir talleres y realizar en forma gratuita cursos de Peluquería y a posteriori recibir el certificado que le permitirá desarrollarse laboralmente. Aparte de esta posibilidad también las mujeres de todas las edades que se acercan al centro pueden realizar otros talleres de costura, crochet y talleres impartidos por profesionales médicos que dictan allí diversas charlas informativas. La coordinadora Sandra Gómez se mostró muy satisfecha por cada meta que se ha trazado año a año y se ha podido cumplir.

Las clases y cursos se dictan en diferentes horarios por la mañana y por la tarde. El curso de Peluquería consta de tres años y es dictado por una docente que es solventada por la asociación. Concurre a brindar clases los miércoles y los viernes y en la actualidad están concurriendo quince mujeres de todas las edades y también se han sumado muchachos.

“Mujeres como” vos nace a partir de un grupo de mujeres que se reunían para tratar temas en común como por ejemplo problemas vinculados a los niños en la escuela, derechos y salud de la mujer. La propuesta se generó en el año 2002 ya que en el barrio no se contaba con un salón comunal. En el lugar donde hoy se encuentra las instalaciones de la asociación solamente existía un predio vacío. Se habló con la comisión barrial y se transmitió la inquietud de formar una sub comisión a fin de comenzar a trabajar para lograr un espacio físico para instalar los talleres. Silvia Méndez junto a Sandra Gómez se encuentran en la asociación desde su formación.

Oportunamente se hicieron los trámites ante la Intendencia para saber cuál era la situación del terreno. En un principio no se podía adjudicar porque no se contaba con personería jurídica.

Se estableció a priori un comodato precario y con el tiempo se empezó a construir el salón comunal paso a paso.

“Mujeres como vos” es un grupo que no está adherido a ningún partido político ni religión. Un 25 de agosto se hizo la jornada del ladrillo donde colaboraron varios barrios y con ese material más la venta de tortas fritas se construyó los cimientos de la edificación.

Más tarde mediante un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras públicas se concretó la obra completa. Con la UBA 1 se han conseguido profesionales que brindan charlas sobre temas de salud y tres sicólogas sociales están a la orden cuando se las necesita. En estos catorce años los logros han colmado y superado las expectativas.