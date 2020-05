María Fernanda Esponda – Cataluña – España

Fernanda es una joven salteña radicada desde hace varios años en España, adonde se fue a vivir con parte de su familia. Tras estudiar en Barcelona y obtener el título universitario de Bióloga y trabajar en un laboratorio de ecotoxicidad, donde se realizan prácticas de investigación, hoy se encuentra en la disyuntiva de continuar sus primeros pasos como profesional en una coyuntura rara y difícil pero, al mismo tiempo, con expectativas en un futuro cercano que le permita, como a todos en España y el resto del mundo, continuar con sus planes de vida, tal cual los había planeado. EL PUEBLO dialogó con ella, quien, desde Barcelona, uno de los lugares de la península Ibérica más afectados por el COVID-19 (Coronavirus), narró la actual situación por la que atraviesan y el cómo fue el diario vivir durante la cuarentena y el día después.

¿Hace cuánto tiempo que vive en España?

Hace unos 11 años; vine con mi familia. Primero se vinieron una hermana con su esposo, y luego mi hermana María Noel y yo, cuando falleció mi madre. Anteriormente, también vino a vivir mi hermana mayor, María José, con su hijo Renato. Enseguida nos establecimos en Barcelona, donde vivía desde hacía muchos años mi tío, hermano de mi madre, y hoy ellos están establecidos en la bellísima localidad catalana de Lampolla, Tarragona, donde se dedican al sector gastronómico, y yo en Barcelona.

¿Qué cosas son las que más se valoran al estar lejos de su país?

En fechas especiales, como en muchas marcadas en el año, lo que más valoramos es el poder estar con los nuestros, el poder compartir momentos agradables con los seres queridos, recordando siempre a los que ya no están entre nosotros, particularmente a mis abuelos, los tatas, como les decíamos, y a mi madre Doraima, la que perdimos hace ya varios años.

Está claro que, el poder estar con los míos en estas fechas, es lo que más añoro, a pesar de tener a gran parte de mi familia a mi lado, mis hermanas, sobrinos, un tío y una prima. El estar presente físicamente es lo más lindo que te puede pasar, tener cerca a tu familia, el poder abrazarlos, compartir con ellos esos momentos, es difícil explicártelo con palabras, porque es un sentimiento único; espero pronto poder volver a sentir todo eso, cuando en algún momento esté toda la familia nuevamente reunida.

¿Son instancias de reflexión o simplemente momentos de festejos?

Yo creo que de ambas. Yo festejo por tener a mi familia aquí, y reflexiono cada día, respecto a lo que he dejado en el camino, como parte de mis seres queridos y afectos, familia, amigos, vecinos; te repito, son sentimientos únicos y encontrados, pero que ayudan a seguir luchándola desde aquí, para que haya valido la pena el sacrificio.

¿Cómo se vivió la cuarentena tras la pandemia del coronavirus siendo España, y Cataluña en particular, uno de los lugares más afectados?

Desde el día que se decretó el estado de alarma, sólo salimos de casa para ir al supermercado, farmacia, entidades financieras y para tirar la basura. Al salir a la calle lo hacemos con mascarilla y guantes, estos productos están agotados por lo que utilizamos guantes de cocina. No se puede salir a la calle acompañado y desde hace unas semanas necesitas llevar un certificado autor responsable de desplazamiento para informar a dónde vas.

¿De qué manera ha repercutido en el trabajo?

En mi caso se suspendió el contrato ya que no podía hacer teletrabajo. La mayoría de las empresas han optado por ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) lo que significa que te mandan al paro mientras dure el impacto económico del coronavirus. Pero sé que nos vamos a levantar de a poco. Indudablemente que, ha afectado en lo económico pues mucha gente ha quedado sin trabajo, por lo cual, el presupuesto les ha modificado sustancialmente la vida. Yo soy joven y no tengo hijos, pero, las personas que tienen una familia, se las han visto mal, muy mal.

¿Qué tipo de actividades realizaban para pasar el tiempo?

Al inicio del confinamiento, me lo tomé con ánimo para dedicarme a estudiar y leer sobre temas que me interesan, pero al pasar los días fue derivando a mirar películas, cocinar, hacer ejercicio y poco más. Las videollamadas con amigos y familiares hacen que el confinamiento sea más ameno.

¿Cuáles fueron las principales indicaciones dadas por el sistema de salud?

A parte de los ya conocidos métodos de prevención, se recomienda evitar aglomeraciones; en los supermercados y farmacias está controlada la entrada y la distancia de seguridad. No permiten el desplazamiento a segundas residencias y, en los vehículos, no puede ir más de una persona.

También se han habilitado números de teléfonos y página web dónde puedes hacer consultas si sufres síntomas y te aconsejan sobre los pasos a seguir, para evitar que las urgencias de los hospitales se llenen de casos leves.

¿De qué manera se fue implementando la salida de la cuarentena absoluta?

Se fue permitiendo la salida a pasear, a hacer ejercicios, a realizar compras más a menudo, y volver de a poco al trabajo. En la primer salida a pasear, todos los niños llevaban mascarillas y sus padres también; el problema, creo, son las ciudades grandes. Todos salieron, cuando tendrían que haber salido uno de los padres con los niños, y no los dos juntos. Además, era pasear, no que los niños jugaran con otros niños. No creo que se deba bajar los brazos. Acá llegó un momento en que no daban a basto los hospitales con los respiradores, es un ejemplo.

¿Extraña el Uruguay y lo que dejó en él?

Sí, indudablemente, a cada momento; extraño mi gente, mi ciudad, nuestras costumbres, aunque hace más de 10 años que estoy fuera del paisito intento seguir con las costumbres de ahí.

¿Desea enviar un mensaje?

Quiero en nombre de mi familia, desearles a todos los salteños la mayor de las suertes y que se cuiden, que no bajen los brazos, porque lo que se está viviendo es algo serio. Acá, creo, ya pasamos lo peor, pero ustedes ahí, recién comenzaron. Ese es mi mensaje desde esta nuestra segunda Patria. España.