Gran preocupación por aumento de circulación

El nuevo presidente del Centro Médico de Salto, Dr. Daniel Machiavello, elegido el pasado 24 de marzo, manifestó la preocupación que tienen las autoridades de la mutual ante el notorio incremento de la circulación que se ha visto en nuestra ciudad en las últimas horas. “La no confirmación de nuevos casos positivos del Covid 19 en Salto no significa que el virus no esté o haya dejado de circular en nuestra ciudad”, expresó el médico.

“Están llegando personas de países calificados como zonas rojas, por la alta incidencia del virus, y de otros departamentos con casos positivos, y si bien se están siguiendo las pautas protocolares, debemos ser muy responsables y saber que nos encontramos ante una pandemia, donde la medida de “quedarse en casa” y evitar la circulación debe seguir siendo aplicada con máxima responsabilidad porque el riesgo sigue latente”, exhortó Machiavello. “Sólo si dejamos de circular el virus dejará de hacerlo”, finalizó.