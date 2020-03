«En el 80 % por ciento de los casos se presenta como un cuadro benigno, que se cursa en domicilio», dijeron

En una conferencia de prensa en conjunto entre la Intendencia de Salto, el Hospital Regional de Salto, el Centro Médico y la Universidad de la República; sus representantes convocaron a la población seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y a permanecer en casa, cumpliendo las medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus, ante un brote en nuestro departamento y decenas de personas en cuarentena.

«La idea es mostrar la situación que estamos atravesando y poner en conocimiento de la opinión pública el trabajo que venimos haciendo cada uno de nuestras instituciones. Actualmente estamos en una emergencia sanitaria, por lo cual es importante que todos ustedes tengan la visión de lo que se está haciendo», comenzó diciendo el Intendente de Salto, Alejandro Noboa.

No obstante, el director del Laboratorio de Virología de la sede Salto de la Universidad de la República, el Dr. Rodney Colina aseveró por su parte que «sabemos que más allá de los esfuerzos que se vienen haciendo con el trabajo de todos, es promover lo principal que podemos hacer que es evitar el contacto entre las personas, evitar las aglomeraciones entre las personas, hay que usar mucho el sentido común y sobre todas las cosas hay que estar informados de cómo actuar para evitar contagios de este virus que tiene una alta incidencia de contagio entre las personas».

No obstante, la Directora Técnica del Centro Médico de Salto, Gabriela Álvarez, señaló que «sabemos que el impacto viral entre la población en el 80 por ciento de los casos presenta un cuadro benigno, que cursa un domicilio y que no tiene grandes complicaciones. Este es un virus que lo transportan las personas, si queremos evitar propagarlo, tenemos que evitar la circulación de las personas».

Señaló que el mismo «se comporta como una gripe y que es altamente curable, por eso lo que pedimos es precaución, que la gente no sature las puertas de emergencias y por eso desde el Centro Médico empezamos una campaña que se denomina Quedate en Casa, con el fin de que la gente que presente síntomas de esta naturaleza, pueda consultar desde su domicilio y para ello hemos puesto a disposición líneas telefónicas».

«Tenemos que demostrar que somos un pueblo inteligente, la inteligencia acá se demuestra obedeciendo las reglas y las consignas de las autoridades sanitarias», expresó la jerarca del Centro Médico.

Asimismo, la representante de la Unida de Gestión de Salud del Cenur de la Universidad de la República, la Mag. Andrea Princishg señaló que «hay que obedecer las reglas que se han delineado para poder evitar propagar la enfermedad y sobre todas las cosas tenemos que ser solidarios, tenemos que ir adecuando el comportamiento como sociedad».

«Somos replicadores de las medidas de precaución la gente recibe mucha información hay que descartar aquella información que no tiene sustento científico. La gente recibe mucha información que no tiene un cometido específico más que alertar y les pedimos que sepan diferenciar una información que proviene de una fuente fidedigna con rigor científico de las demás que solo causan alarma», exclamó.

Las autoridades exhortaron a la población a no entrar en pánico a cumplir con las recomendaciones médicas y a que practiquen como habito «el lavado de manos como algo muy importante, sobre todo si estamos en aislamiento por orden médica, que estemos dentro del domicilio y que cumplamos con las normas».

«La idea no es sumar al pánico general que se ha instalado en la población, sino llevar la calma pero con la responsabilidad que tenemos como profesionales de la salud y de gestión, para llevar información a cada uno de los ciudadanos», afirmaron.

No obstante, dejaron claro que tanto en el Hospital de Salto como en el Centro Médico fueron suspendidas todas las visitas y destacaron que vigilan la entrada y salida de pacientes en las puertas de emergencia.

