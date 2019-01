Julio Texeira, es el Coordinador Departamental del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED), ayer dialogó con EL PUEBLO a propósito de lo que está ocurriendo con la situación de la crecida del río Uruguay, manifestando que “en la mesa operativa estamos trabajando con un margen de previsión hacia arriba, qué quiere decir esto, si CTM nos manda, por ejemplo, como nos mandó que a 13, 30 sería a lo que va a llegar y va a intentar mantener esa cota, nosotros le agregamos a eso, por lo menos, 50 centímetros; para qué, para no estar sacando a la gente a último momento, a las apuradas, y tener la logística, sobre todo para que las familias – que además del evento que están pasando-, no sufran el “apurate porque te llega el agua y si en una hora no estás pronto, no te saco”.

Texeira enfatizó que la idea “es poder trabajar organizada y ordenadamente”. Consultado sobre si en los próximos días se esperan más precipitaciones, el Coordinador Departamental del CECOED, expresó que el informe oficial del Inumet, “todavía da que continúa la alerta amarilla, pero no mucha lluvia como la tuvimos anteriormente”.

“De todas maneras”, continuó, “nosotros seguimos trabajando con los informes oficiales para que la labor pueda ser seria; por eso, reitero, cuando CTM nos pasa la cota a la que va a llegar el río, tratamos de trabajar con ese margen para prevenir, inclusive en los alojamientos”.

Alojamiento

“Nosotros, hoy, más allá de que aún tenemos espacio en el ex Hotel Biasetti y en los otros dos refugios que habilitamos, ya hicimos las gestiones con la ANEP, y tenemos escuelas a disposición. Cuál es el tema; que lo ideal es que no vayan a los refugios por un montón de motivos que están comprobados y que no los inventamos nosotros, y, por lo cual alentamos que van a tener exactamente los mismos beneficios. A veces la gente pasa por allí por los beneficios que pueden llegar a tener, por ejemplo, con la tarjeta del MIDES. Por lo tanto, la idea es que, entre todos, podamos ayudar, y que la gente, enterándose de las previsiones, puedan llamar para conseguir la evacuación, conseguir la casa de un familiar o un amigo para poder transportar las pertenencias. Y, el otro gran inconveniente que vemos en los refugios, que es normal y siempre pasa, es el tema de la mudanza y de los muebles; no es lo mismo transportarlos con tiempo a la casa de un familiar o amigos o a algún depósito, que dejarlos en mala forma en los refugios donde no tenemos espacio. Entonces, generalmente, no tienen el mismo trato, y que se entienda, no es porque se los maltrate, sino que en una pieza no podemos meter roperos, heladeras , camas y demás muebles. Por eso, estamos tratando de cambiar esa matriz de emergencia en la planificación”, aseveró el jerarca.

Informe CECOED

El Centro Coordinador de Emergencias Departamental (CECOED), comunicó que hasta la jornada de ayer lunes 14 de enero, el número de personas desplazadas por la creciente del río Uruguay registradas era de 352 personas. De las mismas, 98 personas fueron evacuadas, 87 de ellas alojadas en el ex Hotel Biasetti (54 mayores y 33 menores), 6 personas están en la Casa de Breve Estadía Masculina de calle Diego Lamas y Julio Delgado (2 mayores y 4 menores) y 5 personas en el Hogar Estudiantil (5 mayores: 3 personas con discapacidad y 2 cuidadores).

Las personas autoevacuadas ascienden a un total de 254 (221 mayores y 33 menores). La Comisión Técnico Mixta de Salto Grande (CTM) informó que de ocurrir precipitaciones pronosticadas, en los próximos días será necesario continuar aumentando el caudal erogado con el consecuente aumento de nivel del río, pudiendo alcanzar los 13,80 metros.

Desde el CECOED informaron que continúan monitoreando la situación y que se informará a la población al respecto.

Pronostican mejoras temporarias para el miércoles y más lluvias para el jueves y viernes.

En 15 días llovió en Salto 3 veces más de lo habitual para todo enero y el domingo fue el día más lluvioso: 104,2 mm.

Desde la Dirección Nacional de Meteorología con base en Nueva Hespérides, se informó a EL PUEBLO que entre el domingo 13 y la madrugada del lunes 14 se registró el mayor índice de lluvia caída en Salto en lo que va del mes de enero. El pluviómetro de dicha Estación Meteorológica marcó desde las 7 horas del día domingo a las 7 horas del día lunes 104,2 mm de lluvia caída en Salto, casi lo mismo que llueve durante todo el mes de enero en una temporada estival típica para esta época del año.

Hasta el día de ayer se registraban 373,5 mm de agua caída en la ciudad de Salto, cuando el valor normal para todo el mes de enero es de 116 mm.

MEJORAS TEMPORARIAS EL MIÉRCOLES Y MÁS LLUVIA PARA EL JUEVES Y VIERNES

El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) emitió un aviso a la población indicando que persistirán las lluvias y tormentas (algunas puntualmente intensas) que se extenderán al resto del territorio hoy martes 15 de enero. Asimismo indica que el miércoles 16 de enero se producirán mejoras temporarias y los días jueves 17 y viernes 18 se desarrollarán nuevamente precipitaciones y tormentas (algunas puntualmente intensas). Según consigna el aviso, se espera que los acumulados de lluvias más elevados se registren en el norte y en la faja centro-este del país.

SALTO GRANDE LARGARÁ MÁS AGUA

Asimismo, desde Salto Grande, se informa que debido a la ocurrencia de lluvias intensas e imprevistas en la cuenca próxima al embalse se incrementarán los caudales evacuados a 20,000 m3.

Con esta maniobra se esperaba para la jornada de ayer un aumento del nivel en los puertos de Salto y Concordia a 13.00 y 12.70 m respectivamente.

Los diferentes modelos meteorológicos coinciden en pronosticar abundantes precipitaciones en toda la cuenca para los próximos 5 días, lo que sumado a la persistente condición de suelos saturados por el agua, generan un potencial de escurrimiento muy alto en las cuencas medias e inmediata al embalse.

De ocurrir las precipitaciones pronosticadas, en los días posteriores será necesario continuar aumentando el caudal erogado con el consecuente aumento de niveles del río, pudiéndose alcanzar los 13.80 del puerto de Salto y 13.50 del puerto de Concordia. Por su parte, la cota del lago continuará incrementándose tendiendo a los 35.50.

ACCIONES DE RESPUESTA

El Sistema Nacional de Emergencias a través de los CDE (Comités Departamentales de Emergencia), continúa coordinando las acciones de respuesta en los departamentos afectados por las inundaciones, en el marco del Protocolo de Coordinación General. En tal sentido y de acuerdo al mismo, la respuesta se mantiene en el nivel departamental, esto significa que son los CDE son quienes coordinan los procedimientos de evacuación y de atención integral de las personas albergadas por medio de los CECOED. La Dirección Nacional del Sinae monitorea la situación y facilita las ayudas necesarias.

En efecto, el Sistema Nacional de Emergencias como ámbito de articulación del conjunto del Estado uruguayo para garantizar la protección de la vida, los bienes de significación y el medio ambiente en situaciones de emergencia, dispone de todos los recursos técnicos, materiales, logísticos y humanos así como de los planes y protocolos necesarios para asegurar una respuesta efectiva en caso de que la situación se torne más adversa.

De acuerdo al último relevamiento publicado en la jornada de ayer por el SINAE, permanecen 1604 personas desplazadas en todo el país, de ese total, 749 son evacuadas y 855 autoevacuadas.