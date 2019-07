En la apertura del Primer Congreso de Leishmaniosis del Mercosur

Con la presencia de autoridades departamentales y nacionales y un Aula Magna colmada de público, dio inicio esta mañana el Primer Congreso de Leishmaniosis del Mercosur, que se desarrolla en la sede Salto del Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República, culminó el pasado sábado 29 de junio.

La bienvenida fue brindada por los docentes de Facultad de Veterinaria, Dr. Eduardo Supparo, Presidente del Comité Organizador del Congreso y la Dra. Zully Hernández, Presidente del Comité Científico del Congreso. Seguidamente se conformó una mesa de apertura, que estuvo integrada por el Dr. Jorge Quián, subsecretario del Ministerio de Salud, el Dr. Giovanni Escalante, representante de la Organización Panamericana de la Salud, la Lic. Laura Verónica Gervasi, Secretaria de Desarrollo Humano y Salud de la Municipalidad de Concordia, Entre Ríos, el Dr. José Piaggio Mazzara, decano de Facultad de Veterinaria Udelar, el Dr. Rodney Colina, presidente de la Comisión Coordinadora del Interior de la Udelar, el Lic. Fabián Bochia, secretario General de la Intendencia de Salto, Mag. Graciela Carreño, directora del Cenur Litoral Norte Udelar, Ing. Agr. Pancracio Cánepa, director de la sede Salto del Cenur Litoral Norte Udelar.

El Dr. Eduardo Supparo, al realizar la apertura del Congreso expresó que la idea de realizar el mismo había surgido como una necesidad por el trabajo que junto a otros colegas venían llevando a cabo sobre la problemática de la Leishmaniosis. Los resultados que se esperan del mismo es un trabajo colectivo para que esta problemática presente en nuestra región “impacte de la menor manera, que provoque el menor daño posible”.

La Dra. Hernández en la misma línea dijo que hacía un año que venían trabajando en la organización de este evento, en el que están participando cinco países y se presentarán 38 ponencias correspondiente a los cuatro componentes del programa. Posteriormente detalló las actividades que se llevarán a cabo en estos tres días de congreso.

El Programa Científico abordará temas relacionados a los componentes educativo, humano, vectorial y reservorio de la Leishmaniosis en los países de la región. La agenda incluirá conferencias, mesas redondas, comunicaciones libres y sección de posters.

NO ES POR AZAR QUE SE REALICE EN SALTO

Una vez conformada la mesa de apertura, el Ing. Cánepa en representación de la sede universitaria local, luego de dar la bienvenida y felicitar por la organización, reflexionó que no es casual que este evento se realice en Salto, donde se registraron los primeros casos de esta enfermedad, deseando que el mismo deje aportes para afrontar la leishmaniosis en nuestra región.

Carreño por su parte destacó el hecho de que esté presente todo el Mercosur en este evento, buscando soluciones que muchas veces comprometen la sensibilidad social, pero que esas soluciones también socialmente se agradecen. La directora del Cenur valoró como exitosa la convocatoria del evento académico, “en la asistencia de público, en la representación y que permitirá actualizarse sobre esta temática”.

Representando a la Intendencia de Salto, el Lic. Bochia, comenzó expresando “valoramos esta respuesta académica e institucional a una problemática que nos aqueja a todos”. También consideró a esta como una oportunidad, la cual seguramente sea una “vidriera de que Salto se presente al Mercosur con una respuesta a esta problemática”.

El Dr. Piaggio Mazzara dijo que desde Facultad de Veterinaria era “un gusto apoyar este evento” ya que el mismo “refleja la importancia que tiene la temática”, porque es muy difícil que un evento académico de este tipo “se haga sobre una enfermedad en particular, lo que habla de la importancia que la misma tiene para la academia, que involucra los animales, la salud pública, por tanto la salud humana y el tema ambiental”. Y para ello cobra importancia el trabajo conjunto. Y en lo que concierne a la Universidad “es un desafío en cuanto desarrollar líneas de investigación, de formar y especializar, generando propuestas de posgrado”.

El Dr. Colina, por su parte felicitó y destacó el evento de carácter internacional, que permite intercambiar y aprender de experiencias que tienen países como los que están presentes. En ese orden reflexionó que el hecho de que el Congreso se realice en Salto, “no es azaroso sino el resultado de las políticas universitarias que permitió radicar docentes e investigadores, y que ha permitido el crecimiento a las sedes universitarias en el interior, con una importante inversión en investigación y desarrollo”.

La Lic. Gervasi, en representación del gobierno de Concordia, comenzó trasladando el saludo del Intendente Enrique Cresto. La jerarca valoró este eventos que permite “compartir las mejores prácticas que en cada lugar se han desarrollado, el hacer sinergia”. La misma dijo que el tema sanitario y ambiental, son parte de la Agenda 2030 que impulsan de forma compartida Concordia y Salto. Revelando sobre esta enfermedad, que Concordia adhiere a la Ley Nacional de Leishmaniasis y al protocolo provincial sobre el tema.

SALTO Y BELLA UNIÓN DEBEN SER LAS CIUDADES MAS PROLIJAS DEL PAÍS

El Dr. Escalante, comenzó revelando que cuando el Ministro de Salud, Jorge Basso, lo invitó para participar en este Congreso “no dudé ni un minuto, mi respuesta fue inmediata”, asumiendo el interés que para él y los organismo que representa tiene esta temática. Escalante dijo que además de representar a la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, también lo hace a la Agencia especializada de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El especialista señaló que “estas experticies y el desarrollo científico, deben tener un hilo conductor y que este es la salud pública”. Agregando que el problema de la leishmaniosis, “es el problema de la tenencia responsable de las mascotas, si las mismas están cerca de los humanos, estos deben actuar responsablemente, con los animales, con la disposición final de la basura”, remarcando que las mascotas con la enfermedad terminal son un reservorio.

Este problema que ahora está en Uruguay, dijo es un problema de varios países de la región como Paraguay, Bolivia, Brasil y que es “en alianza somo se van a lograr mejorar las prácticas, con innovación tecnológica, como por ejemplo en adaptar las trampas para los vectores”. En esa línea elogió la actuación del Ministerio de Salud al asumir “desde el inicio la importancia de la vigilancia oportuna, lo cual permitió la detección y la atención oportuna”.

Escalante recomendó “ver este problema en 360°, con su dimensión científica, social”.

El Dr. Jorge Quián, cerrando la oratoria, compartió el saludo del Ministro de Salud, y comenzó revelando que el tema de la leishmaniosis “nos tomó de sorpresa, ya que no teníamos antecedentes” frente a lo cual “buscamos la opinión de quienes sabían sobre este tema como la OPS, como Facultad de Veterinaria”, lo que fue clave para orientar las acciones tomadas.

El jerarca subrayó la importancia de “que todos nos sumemos a esas recomendaciones, como ha ocurrido en Salto y Bella Unión, que son los dos focos principales en nuestro país. En estas localidades del 87 al 89 por ciento de los perros han sido sacrificados, como indican las recomendaciones de quienes saben del tema”. Ante lo cual reconoció “Salto y Bella Unión han tenido una respuesta excelente”.

Quián felicitó el compromiso de quienes han trabajado desde esta región, desde la Universidad y los representantes de Salud Pública, haciendo un reconocimiento especial al Dr. Eduardo Supparo, lo que fue acompañado con el aplauso de todos los presentes.

En el mismo orden felicitó también al grupo de jóvenes estudiantes de UTU de Paysandú, quienes desarrollaron trampas para los vectores, eso “abarata muchos costos, algo que se tenía que traer del extranjero”.

También reclamó a los médicos, “deben estar atentos a los diagnósticos”, reconociendo que en los dos casos presentados a personas en Salto no fueron con la mayor inmediatez, “tienen que ser más precoces”.

Cerrando su intervención dijo que además del aprendizaje que deja este evento, el Congreso “debe ser un eco para toda la población, que tomen consciencia”. Salto y Bella Unión “deben ser las dos ciudades más prolijas del país, más cuidadas e higiénicas, porque la higiene ambiental es fundamental”.