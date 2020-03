En conferencia de prensa, el intendente de Salto, Alejandro Noboa, junto a los principales actores sociales de la salud, explicaron cómo están trabajando para contener la pandemia del coronavirus y solicitaron la colaboración de la población. Alejandro Noboa dijo que «hemos puesto todos los recursos de la Intendencia para enfrentar y contener esta situación que nos exige cambiar nuestros hábitos y tener prácticas y comportamientos distintos, pero sin la colaboración de la población no será posible».

La directora del Hospital de Salto, Dra. Patricia Barusso, reafirmó «todas las recomendaciones transmitidas a través de múltiples medios por el Ministerio de Salud Pública, que es nuestra autoridad sanitaria. Las recomendaciones están disponibles para todos los ciudadanos en la página oficial del Ministerio y en el sitio de ASSE». Además, indicó que «estamos en una emergencia sanitaria, la población debe cuidarse y cuidar a los médicos, seguir las recomendaciones y quedarse en su casa, no trasladarse, evitando lugares de contacto con muchas personas».

Barusso informó que se compartimentó la entrada a las emergencias del Hospital, tanto de adultos como de niños, con una vía de acceso para consultas por patologías no respiratorias. «La internación sigue funcionando como corresponde, pero está limitado el acceso al Hospital. Las visitas están suspendidas».

BUSCAN DESARROLLAR DIAGNÓSTICOS DE COVID-19 EN EL LABORATORIO DEL CENUR SALTO

El Dr. Rodney Colina, director del Laboratorio de Virologia de la Universidad de la República sede Salto, dijo que en la mañana del martes se realizó una reunión para acercar al Ministerio de Salud Pública las capacidades que tiene la Universidad para el diagnóstico, e informó que están aunando esfuerzos con la Dirección Departamental de Salud para generar el diagnóstico en el laboratorio de la Sede Salto de la Universidad de la República. «Estamos afinando los protocolos, procedimientos y equipamiento de laboratorio para brindar las máximas garantías institucionales».

HAY QUE QUEDARSE EN CASA, PORQUE ES UN VIRUS QUE TRANSPORTAN LAS PERSONAS

La Dra. Gabriela Álvarez, Directora Técnica del Centro de Asistencia Médica (CAM), subrayó que «tenemos que saber que es un virus que transportan las personas. Si queremos limitar la circulación del virus, tenemos que limitar la circulación de las personas. Esto es clave, el aislamiento social es la única medida que ha demostrado tener un impacto significativo en los países en los que ha sucedido la epidemia. Debemos demostrar que somos un pueblo inteligente y que sabemos aprender de la experiencia de otros. La inteligencia acá se juega en entender las recomendaciones, obedecer las consignas de la autoridad sanitaria y ser solidarios, no hacer un acopio innecesario de alimentos o de alcohol en gel, cuidar al equipo de salud que se puede llegar a agotar, evitando las consultas innecesarias. Cuidar a los más frágiles y no hacer circular el virus. El resultado de cómo nos vaya en esto no va a depender del sistema sanitario sino de nuestro comportamiento como sociedad y de la responsabilidad civil de cada uno de nosotros».

La Lic. Andrea Princisgh, en nombre de la Facultad de Enfermería del Universidad de la República, dijo que están trabajando para que las recomendaciones y normativas lleguen a la población. «La sociedad está siendo acribillada por información, por eso hay que descartar la información que circula sin sustento científico, ir a las fuentes oficiales. Y por supuesto, incorporar en nuestras vidas el lavado de manos».

CAPACIDAD INSTALADA EN SALTO

Las autoridades sanitarias informaron que hoy existen, en el Hospital de Salto, seis camas en el CTI de adultos y diez en el CTI de niños, pero es una capacidad que está contemplado ampliar en caso de ser necesario. Y en el Centro Médico, 14 camas en CTI y la posibilidad de ampliar a tres más, es decir, podrían ser 17 camas con respirador. Finalmente, instaron a hacer un uso responsable de los servicios de salud, ya que esta emergencia sanitaria recién está comenzando y es fundamental mantener la tasa de enfermos por debajo de la capacidad del sistema de salud.