Buenos Aires, 24 may (EFE).- La Justicia argentina autorizó este viernes a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, actual senadora, a no acudir a las audiencias de lectura de acusaciones del juicio en su contra por presuntas irregularidades en la concesión de obra pública durante su mandato (2007-2015).

“El tribunal autorizó a Cristina Kirchner a no concurrir a audiencias del juicio siempre y cuando acredite superposición con funciones de la labor parlamentaria”, confirmaron fuentes judiciales.

En concreto, el Tribunal Oral Federal 2 -encargado del caso- hizo lugar a una petición realizada por el abogado de la exmandataria Carlos Beraldi, que buscaba que pudiera no ir a las audiencias restantes de lectura de los requerimientos de acusación.

Las razones argumentadas por Beraldi son que su defendida ya conoce los cargos de los que se le acusa; que cumple tareas como senadora que se le superpondrían con las sesiones y evitar el fuerte despliegue de seguridad que debe realizarse en el edificio de los tribunales y su entorno, en Buenos Aires, cada vez que es citada.

En las primeras sesiones del juicio, que comenzó el pasado 21 de mayo, el Ministerio Público Fiscal, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera, partes acusadoras, son las encargadas de leer los cargos delictivos.

Fernández, que el pasado sábado anunció su candidatura a la Vicepresidencia para las elecciones de octubre próximo, es juzgada por el presunto direccionamiento de la concesión de obra pública, en la provincia de Santa Cruz, donde nació Kirchner y desarrolló gran parte de su carrera política, a favor de empresas del detenido Lázaro Báez, excolaborador y amigo de la pareja.

Según la acusación, en los 12 años de mandatos del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) -fallecido en 2010-, y de su esposa, se adjudicaron a Báez más de 50 obras, el 80 % del total, muchas de las cuales quedaron inacabadas, tuvieron sobreprecios o eran innecesarias.

A su vez, otras causas ya investigan el posible retorno de esos supuestos millonarios sobreprecios al matrimonio presidencial a través del alquiler de propiedades inmobiliarias de los Kirchner al propio Báez.

Una vez finalicen las sesiones de lectura de las acusaciones, comenzará la etapa de planteo de cuestiones preliminares, a la que seguirán las declaraciones de los imputados, que sí es de concurrencia obligatoria.

En el banquillo de los acusados, además de la senadora -que tiene fueros y no puede ser detenida- se sientan los ya detenidos Báez; el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido y el exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Carlos Kirchner, primo del expresidente. EFE