Autoridades de la Intendencia de Salto se reunieron con ejecutivos de Teslights

Ejecutivos de la empresa Teslights estuvieron nuevamente en Salto y se reunieron co n jerarcas de la Intendencia de Salto para seguir avanzando en el proyecto de instalación de una fábrica de ensamblado de te cnología led en la ciudad.

Teslights es una empresa de servicios de tecnología en energía, fundada en California, Estados Unidos, por tres socios uruguayos, que ofrece servicios internacionales de energía eficiente a través del desarrollo y fabricación de luminarias smart led.

Pablo Schoenig, director de Operaciones de la empresa, dijo que “estamos muy contentos por cómo viene avanzando el proyecto y agradecidos por la oportunidad de instalarnos acá. Elegimos Salto porque está ubicado en lugar estratégico que nos permite atender desde aquí no solo Uruguay, sino también la región, incluyendo Argentina, Brasil y P araguay. Estamos viendo la normativa para empezar a trabajar en los planos y prontamente poder edificar nuestra fábrica”.

El próximo paso es una visita del equipo técnico para evaluar la logística, que abarcaría el envío de maquinaria, la instalación de un laboratorio y la contratación de mano de obra calificada y no calificada entre ingenieros, gerentes y operarios. Además, Schoenig mencionó que les interesa trabajar con el sector académico para desarrollar una carrera en el área de la tecnología led.

El director de Hacienda y Administración de la Intendencia, Gustavo Chiriff, dijo que la instalación de esta planta “se enmarca dentro del proyecto de recambio hacia energías renovables dentro del esquema de ciudad inteligente o smart city. Estamos en un 30 por ciento de lo que aspiramos llegar con este tipo de nuevas tecnologías, no solo en iluminación sino también en controles de semáforos, cámaras de seguridad y distintos tipos de sensores”.