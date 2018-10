El viernes 12 de octubre, en el marco de la asamblea convocada por la INDDHH, se procedió a la elección de los delegados de las organizaciones sociales destacadas en la lucha por la memoria y los derechos humanos que integrarán la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria. Estarán representadas por integrantes de Crysol, Madres y Familiares de detenidos desaparecidos y por las Comisiones por la Memoria de Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres. Estas designaciones se suman a las ya definidas para conformar la Comisión: Gerardo Caetano por la Universidad de la República (UDELAR), Verónica Massa por la Administración Nacional e Educación Pública (ANEP), Nicolás Pons por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y Mariana Mota por la INDDHH. Con la designación de los delegados de la Red Nacional de Sitios de Memoria se completará integración de la referida Comisión que tiene como mandato el hacer cumplir la ley 19.641 de sitios de memoria histórica. Tal como define dicha ley, la comisión tendrá los siguientes cometidos respecto a los Sitios de Memoria Histórica: resolver sobre las solicitudes de declaración y creación; ponerlos en funcionamiento y protegerlos; identificar los sitios mediante placa u otro símbolo; contribuir a difundir su instalación y a facilitar su accesibilidad. promover la conformación de Comisiones de Sitio; promover fechas conmemorativas y crear y actualizar el Catálogo Nacional de Sitios de Memoria Histórica (en coordinación con la Red Nacional de sitios de Memoria y las Comisiones de Sitios), en el que se registrarán los sitios declarados o creados, para su conocimiento, consulta y divulgación.

ANTEPROYECTO DE LEY NACIONAL DE SITIOS DE MEMORIA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El proceso iniciado en Uruguay en 1968 y que luego desembocara en el terrorismo de Estado hasta 1985, cuyos efectos aún perduran, fue instrumentado en el marco de una estrategia continental diseñada en EEUU para América Latina. Se implementó con verdadera crueldad en el Cono Sur a través del operativo político conocido como «Plan Cóndor». Esencialmente fue un proyecto de país. El terrorismo de Estado afectó todos los aspectos de la vida social, política y económica de nuestra sociedad: la deuda externa creció de modo exponencial; los trabajadores vieron reducidos en un 50% sus ingresos; a jubilados y pensionistas se les arrebató el aguinaldo y otros beneficios. La industria nacional se debilitó frente a las transnacionales y se llevó a límites extremos la concentración de la riqueza. Para hacer posible esta reestructuración social, la dictadura cívico-militar llevó a cabo una cruel política represiva en todos los planos, que dejó como saldo más de 200 detenidos desaparecidos; dos centenares de asesinados, muchos de ellos en la tortura; miles de detenidos; de presos políticos en centros de detención y tortura (CDT) o en centros clandestinos de detención y tortura (CCDT) y otros miles forzados al exilio, para preservar sus vidas y libertad.

Dentro del proceso de deterioro institucional y de actuación ilegítima del Estado iniciado el 13 de Junio de 1968, adquiere particular importancia la Declaración del Estado de Guerra Interno que redujo las facultades y potestades constitucionales del Poder Judicial, traspasándoselas a la Justicia Militar, perdiéndose así las garantías que la Constitución de la República prevé para la protección de sus ciudadanos. Este proceso unido al vaciamiento de contenidos de las instituciones democráticas, desembocó finalmente en la disolución del Parlamento el 27 de junio de 1973. Los tratados internacionales, ratificados por nuestro País en materia de Derechos Humanos, obligan al Estado Uruguayo a adoptar medidas y políticas públicas que garanticen el derecho a la Justicia, a la Verdad, a la Memoria, a la reparación integral para las víctimas de violaciones a los derechos humanos y a condiciones de no repetición. En particular, la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas establece los principios y directrices básicas para afrontar las violaciones manifiestas a las Normas Internacionales de Derechos Humanos y violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario. En la XXII Reunión de las Altas Autoridades de Derechos Humanos y Cancillerías del Mercosur y Estados asociados (RAADDHH) realizada en Porto Alegre entre el 3 y el 6 de setiembre de 2012, se aprobaron los Principios Fundamentales para las Políticas Públicas sobre Sitios de Memoria del Mercosur, elaborados por el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur. Estas directrices son las que guiaron la elaboración de la presente ley. La Memoria como política pública se crea para preservar socialmente la memoria de lo ocurrido, al mismo tiempo que homenajea a las víctimas y aporta a la elaboración de un relato 9 histórico veraz que, asentado en la plena vigencia de los derechos humanos, construya y fortalezca la identidad democrática de nuestra sociedad. Los sitios de Memoria, por su valor testimonial, constituyen instrumentos a disposición de los Estados para cumplir sus obligaciones en materia de Justicia, Verdad, Memoria y Reparación.

Su materialidad es un testimonio de los hechos allí ocurridos y constituyen un patrimonio histórico y cultural para las generaciones presentes y futuras. Por lo tanto una Política Pública de Sitios de Memoria tiene que tener por cometido el garantizar el reconocimiento y preservación integral del sitio (preservación patrimonial, preservación arqueológica, preservación arquitectónica, preservación de la comunidad, preservación de la memoria), así como su funcionamiento, gestión y sustentabilidad.