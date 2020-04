Lacalle Pou anunció la suspensión de clases por tiempo indefinido

Con 9 las personas infectadas con coronavirus en Salto. Así lo informó la Dirección Departamental de Salud a través de un comunicado dado a conocer en las últimas horas, en las que destaca que en la mañana de ayer jueves, fueron confirmados dos casos más.

Los mismos se sumaron a los 7 ya existentes en nuestro departamento y a los 350 casos que anunció ayer el gobierno nacional, en todo el país. Asimismo, estos casos de coronavirus son de personas de Salto que están en el departamento cumpliendo cuidados en sus hogares y en buen estado de salud.

Por otro lado, las autoridades sanitarias indicaron ayer que en el departamento de Lavalleja se confirmó el primer caso de coronavirus.

SUBIERON

De acuerdo al último relevamiento, en el día de ayer se procesaron 356 análisis, con 337 resultados negativos y 19 positivos. Desde el 13 de marzo, día en que se declaró la emergencia sanitaria, se han procesado 4464 test, con 4095 resultados negativos y 369 positivos.

De los 369 casos positivos confirmados de COVID-19 por medio del test de diagnóstico en todo el territorio nacional, 13 se encuentran en cuidados intensivos. Hasta el momento se han registrado 4 muertes por Coronavirus COVID-19 en Uruguay. La primera se registró el domingo 29 de marzo, la segunda el 1º de abril y las últimas dos ocurrieron en el día de ayer 2 de abril. Todas ellas eran mayores de 60 años y padecían patologías severas previas.

Del total de casos positivos confirmados, 41 corresponden a personal de la salud. Según los últimos datos, hay 68 pacientes recuperados. Los departamentos con casos confirmados son: Canelones, Colonia, Flores, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Rocha, Salto y Soriano.

Nuevas medidas

Se aplaza el inicio de clases hasta nuevo aviso. Se extiende el seguro de paro parcial hasta el 31 de mayo. A través de la Agencia de Desarrollo, se implementarán préstamos en unidades indexadas equivalentes a 12.000 pesos por dos meses, difiriendo el pago de la primera cuota en julio, para las 67.000 unipersonales registradas.

Se implementará un subsidio por dos meses consecutivos, equivalente a 6.800 por mes, para los 10.000 monotributistas registrados. El Banco Hipotecario del Uruguay y la Agencia Nacional de Vivienda habilitarán la postergación del pago de hasta dos cuotas de sus respectivos deudores.

El Banco del Uruguay y la Auditoría Interna de la Nación tomaron medidas de flexibilización, para aquellas personas que no puedan hacer frente a las obligaciones contraídas en el marco los créditos al consumo. Debido a la constatación de la suba de precios de algunos artículos que forman parte de la canasta de alimentación y de la canasta sanitaria, se realizará un monitoreo de precios, así como del stock disponible como mecanismo para garantizar el acceso de la población a dichos artículos.

Lacalle Pou: «Vamos a extender la suspensión de clases indefinidamente»

«Estamos manejando cinco escenarios», dijo Lacalle Pou en relación al plano educativo. El miércoles habrá más novedades al respecto, agregó. El presidente «exhortó» una vez más a la población a «no salir de las casas si no lo tienen que hacer». «Estamos viendo más gente en la calle, y apelamos a la solidaridad y la sensibilidad de esa gente», comentó.

Lacalle Pou dijo que este jueves se realizaron 356 análisis, de los cuales 19 dieron resultado positivo. Así, son 369 los casos confirmados de coronavirus al día de ayer. Al día de ayer son 68 los pacientes recuperados, agregó. Del total de infectados, 41 son del personal de salud. «Según las proyecciones no tendríamos problemas por lo menos en las próximas tres semanas», dijo acerca de la disponibilidad de camas de CTI.

Además, el mandatario informó que se tomó la decisión de extender la suspensión de las clases «indefinidamente». Hasta hoy, se manejaba que las clases se retomarían el 13 de abril. «Estamos manejando cinco escenarios», dijo Lacalle Pou en relación al plano educativo. El miércoles habrá más novedades al respecto, agregó.