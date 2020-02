Dificultad de aprendizaje – Con la Licencia en Psicología Fabiana Panizza

A pocos días del comienzo educativo, es interesante conocer cómo puede presentarse en algunas ocasiones, la problemática del aprender. Sobre todo en los más pequeños.

¿Cómo nace ésta dificultad? ¿Tiene señales de alerta? ¿Cómo afrontarla?

Hemos desarrollado el amplio tema en una reseña, de la mano de la profesional de la salud Licenciada Fabiana Panizza, quien nos fue guiando en cada inquietud:

¿A que le llamamos dificultad de aprendizaje?

Llamamos dificultad de aprendizaje en términos generales, a un grupo heterogéneo de trastornos que se manifiestan por dificultades significativas en la adquisición y uso de la escucha, habla, lectura, escritura, razonamiento o habilidades matemáticas.

Estos trastornos son interiores al individuo, debido a la disfunción del sistema nervioso central y pueden ocurrir a lo largo del ciclo vital.

Pueden existir junto con las dificultades de aprendizaje, problemas en las conductas de autorregulación, percepción e interacción social, pero no constituyen por si mismas una dificultad de aprendizaje.

Diferentes tipos de dificultad de aprendizaje.

A raíz de estas grandes áreas se pueden presentar combinaciones, generando diferentes trastornos, como:

La Dislexia: es la dificultad que un niño tiene de aprender a escribir del modo correcto. Es frecuente que niños de 5 o 6 años tengan dislexia e inviertan las letras «b» por las «p» o la «E» la escriban invertida «». Esto no se debe a un problema de visión, sino que es el cerebro del niño el que cambia el orden de las letras.

Esto, regularmente se soluciona con la observación del niño y la imitación correcta de las letras que copia en la pizarra, siendo pocos los casos de niños que necesitan terapias para corregir esto.

La Disgrafía: es la dificultad para escribir.

Esta es una consecuencia de la dislexia.

A veces algunas personas pueden presentar Disgrafía como resultado de un procesamiento visual erróneo, una torpeza motora o una deficiencia en la percepción espacial.

La Discalculia: ésta tiene relación con la falta de comprensión de los conceptos matemáticos básicos independientemente de la edad del niño.

La Discapacidad en la memoria y en el procesamiento auditivo o visual: este tipo de discapacidad, está relacionada con imposibilidad para el reconocimiento de sonidos y/o palabras correctas.

A menudo un niño puede escuchar una frase pero no la puede procesar del modo correcto. Otras veces, no puede recordar una frase porque su cerebro no almacena dicha información (discapacidad en la memoria).

En estos casos, sonidos como el aleteo de un ave del otro lado del aula, un ventilador girando o el zumbido de un insecto pueden perturbar al niño y colaborar para que pierda su concentración. De allí se pueden derivar trastornos como el TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad).

Sucede algo similar con el procesamiento visual: el cerebro es el que procesa las imágenes que capta el ojo, pero éste lo hace de un modo erróneo impidiendo que el niño procese símbolos, distancias y palabras del modo adecuado.

Es importante señalar, que en determinados casos, estas dificultades del aprendizaje, están ligadas con algún tipo de discapacidad intelectual.

¿Cómo podemos detectarlo?

Para lograr detectar las dificultades de aprendizaje, debemos prestar mucha atención a las posibles señales de alerta.

Una sola de éstas en forma aislada no debe alarmarnos, pero varias de ellas juntas y de manera intensa, nos indican que debemos recurrir a un especialista, para lograr realizar un tratamiento. Ej: *A pesar de dedicar tiempo a sus tareas y su estudio, no obtiene los resultados esperados. *Le cuesta comprender las tareas, las lecciones, etc.

*Tarda mucho en hacer sus tareas o las hace muy rápido de manera mecánica e impulsiva.

*Tiene dificultades para concentrarse y se dispersa con demasiada facilidad.

*Es muy inquieto y no para de moverse.

*Le cuesta seguir instrucciones.

*Tiene dificultades en la lectura y la escritura, lee despacio y mal, al escribir intercala letras.

*Se cansa con facilidad.

*Su rendimiento tiene una gran variabilidad, un día parece no entender nada, pero al día siguiente lo hace todo bien.

*Tiene dificultades para razonar y resolver problemas matemáticos (operaciones matemáticas sencillas).

¿A quiénes afecta?

Afecta al niño por sobre todo, a su familia y al entorno.

¿Cómo se llega a un diagnóstico?

Se lo puede lograr en edades tempranas, si son detectadas cuando se inician los aprendizajes de la lectura, escritura y matemáticas.

Si se realiza una intervención psico-educativa especializada y adecuada, en un plazo no superior a tres cursos deberían remitir.

Sin embargo, si la detección es tardía o no se interviene adecuadamente, las Dificultades de Aprendizaje suelen ir de un modo progresivo haciéndose más difíciles de solucionar y ello tendrá consecuencias sobre el resto de los aprendizajes escolares, siendo el retraso escolar cada vez más evidente y las posibilidades de remisión cada vez menores.

¿Existen factores de riesgo?

Durante la etapa de la Educación Infantil debemos comenzar a valorar la posibilidad de identificar DA en el niño: en los retrasos en el desarrollo del lenguaje, particularmente en el fonológico: deficiencias en la producción-articulación del lenguaje oral; en el desarrollo de habilidades de conciencia fonológica y deficiencias de vocabulario.

En el desarrollo y la adquisición de conceptos básico, relacionados con hechos y conocimientos numéricos, concepto de número, retrasos en el aprendizaje de nociones básicas de relación, correspondencia, semejanza, inclusión, pertenencia, conservación o déficit en el razonamiento lógico-matemático.

Retrasos en el procesamiento activo de la información, como lo son los retrasos en el procesamiento y discriminación perceptiva visual y auditiva.

El déficit de Memoria de Trabajo y la atención sostenida.

¿Se debe contar con el apoyo de un equipo multidisciplinario?

Sí, para lograr mejores resultados. Así como el apoyo de la familia.

¿Existe un tratamiento efectivo?

Salvo algunas excepciones, las dificultades de aprendizaje y de atención no tienen cura.

Eso no significa que los chicos que las tengan, no puedan salir adelante.

Con el apoyo adecuado, su hijo puede aprender a manejar sus dificultades y aprovechar sus fortalezas para su beneficio.

Nadie sabe con certeza qué causa las dificultades de aprendizaje y de atención, pero sí sabemos que no se trata solo de una cosa. Parece haber un componente genético, hereditario, en muchos niños.

Pero las dificultades de aprendizaje y de atención, también pueden provenir de algunas condiciones médicas, como los trastornos convulsivos, la enfermedad de Lyme y lesiones en el cerebro.

Las dificultades de aprendizaje y de atención, también pueden ser un efecto secundario de tratamientos o medicamentos utilizados en ciertas afecciones médicas. Donde las dificultades se podrían curar, si se suspende el tratamiento.

Como brindarle apoyo

Todos los niños tienen talentos especiales, así como debilidades.

Descubrir los puntos fuertes de su hijo y ayudarlo a aprender a usarlos, ya que puede ser bueno para la matemática, la música o los deportes.

Asegúrese de elogiar a su hijo con frecuencia cuando hace bien una tarea.

Las dificultades de aprendizaje combinadas con los desafíos de crecer, pueden hacer que su hijo se sienta triste, enojado o retraído.

Ayude a su hijo dándole amor y apoyo y reconociendo que el aprendizaje es difícil, porque su cerebro aprende de diferente manera.

Buscando actividades que se concentren en la amistad y la diversión. Estas actividades también pueden fomentar la confianza. Y recordarle, que la competencia no solamente implica ganar.Recuérdele a su hijo que una DA no define cuán inteligente es. De hecho, muchas personas con DA son brillantes y tienen mucho éxito en la vida cuando crecen. Puede ayudar a su hijo a planificar su adultéz alentándolo a tener en cuenta sus puntos fuertes e intereses, cuando elija su educación y carrera.Existen carreras especiales y programas vocacionales, que ayudan a fomentar la confianza mediante la enseñanza de habilidades laborales y de toma de decisiones.

Mary Olivera.