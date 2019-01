El barrio Artigas cuenta con una nueva comisión vecinal que regirá por el período 2018-2020 y está compuesta por Héctor Trinidad como Presidente, Nelson da Costa como Vice Presidente, Juan Zunino Secretario, Claudia Rossi como Pro Secretario, Susana Riveiro como Tesorero, Angelo Leguísamo como Pro tesorero, entre otros integrantes más.

Se trata de una comisión vecinal con cerca de 30 años de vida y dentro de las responsabilidades de esta comisión está velar por el bienestar y el progreso de un populoso barrio con una vasta extensión territorial.

Esta comisión, recientemente renovó sus autoridades donde Héctor Trinidad fue electo nuevo Presidente y sucede en su cargo a Milton Albernaz. El nuevo Presidente, dialogó con EL PUEBLO y comentó que para trabajar en estos próximos dos años de gestión se invitó a Juan Zunino “para que de una mano” y ahora trabajará como Secretario en la Comisión ya que este vecino estuvo al frente de la comisión durante cerca de 10 años y tiene una gran experiencia en el tema.

Dentro de las actividades a realizar, la Comisión de barrio Artigas tiene bajo su cargo la responsabilidad del Caif (Centro de Atención a la Infancia y la Familia) “Pajaritos”, un área de sumo cuidado y dedicación para atender a una gran cantidad de niños del barrio.

Trinidad, dijo también que esta comisión buscará fortalecer el proyecto de las huertas comunitarias, ya que el barrio llegó a tener siete quintas y esta comisión espera que este trabajo comunitario articule a la población para salir adelante y generar así una fuente de trabajo para la gente del barrio.

Pero el área de trabajo es muy amplia y comprende también las diferentes áreas con las que ya viene trabajando esta comisión, como cultura, deporte, obras, etc. “Buscaremos seguir trabajando como se viene y con más esfuerzo por eso, invitamos a todos los que quieran unirse y dar una mano por el barrio”, comentó Trinidad.

LOS PROYECTOS DE ESTA COMISIÓN

El Presidente de dicha comisión señaló también que las metas para los próximos dos años serán: tratar de mejorar la policlínica del barrio, trabajar por la plaza de deportes y el futbol sala. También estará sobre la mesa de trabajo el tema del mantenimiento de la plaza y las calles, y ver qué solución se puede dar a las aguas pluviales porque hay lugares que se inundan cada vez que se llueve.

Entre estos proyectos se encuentra la calle 18 de Mayo que se inunda constantemente y es uno de los mayores problemas para el barrio y por más que se limpien los desagües, no hay manera de que no se pase un mal momento, explicó Trinidad, por ese motivo, “buscamos que se haga un proyecto y que se pueda aprobar para llevarlo adelante y así mejorar el barrio”, señaló.

Después, está el tema de las plantaciones de árboles, los basurales, el tema de bitumen y el polvo de las calles, el tema de los roedores y el reparto de veneno en las viviendas. Trabajar por los jóvenes y contra la droga, la violencia y la inseguridad, buscando hacer actividades para jóvenes de forma de que se integren a la comunidad