En el marco de la celebración de los 190 años de la fundación de Bella Unión en el mes de mayo de 2019, el Municipio de Bella Unión, conjuntamente con la Intendencia de Artigas (IdeA), llaman a concurso para la creación de un isologotipo que represente este momento histórico especial para nuestra ciudad.

Sobre los participantes

Podrán participar:

Personas físicas uruguayas, mayores de 12 años de edad, residentes u oriundos del departamento de Artigas. En caso de personas menores de 18 años deberán presentar una persona adulta (mayor de 18 años) como referente responsable del menor.

La mera presentación al concurso implica el conocimiento y la plena aceptación de la totalidad de las disposiciones de las presentes bases.

Limitaciones y restricciones a la participación.

No podrán participar del llamado:

a. personas que tengan relaciones contractuales de carácter laboral en condición exclusivamente de contrataciones directas, cargos de confianza y de dirección, con la Intendencia de Artigas.

b. personas que ejerzan cargos de coordinación, asesoría, conducción o dirección en el Municipio de Bella Unión.

c. personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive con alguno de los miembros del jurado.

d. personas que ocupen cargos de dirección en una misma asociación jurídica con alguno de los miembros del jurado.

Municipio de Bella Unión. Casa de Cultura del Municipio de Bella Unión, Atilio Ferrandis y Jaime Romans. 4779-2985

bucasacultura3@gmail.com

ASPECTOS FORMALES

Declaración Jurada.

El concursante hará constar mediante Declaración Jurada, teniendo presente las penalidades establecidas en el artículo 239 del Código Penal, que no se encuentra comprendido ni le alcanzan las limitaciones y restricciones establecidas en este llamado.

En caso que se verifique o compruebe la participación de personas impedidas, serán rechazados o eliminados según corresponda (en cualquiera de las etapas de evaluación en la que fuera advertido), sin perjuicio de los procedimientos o demás actuaciones que los organizadores realice contra los involucrados que violen el impedimento.

Falsedad de los datos El jurado y/o el Municipio de BU podrán verificar la autenticidad de la información y los logotipos proporcionados por el concursante durante todo el proceso de evaluación.

Si se comprobara que el concursante ha falseado alguna información o documento adjunto será automáticamente descalificado, sin derecho a indemnización alguna.

Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales a que dé lugar la falsedad comprobada, los hechos referidos serán puestos en conocimiento de la Autoridad Competente, entendiéndose por Autoridad Competente al Sr. intendente Municipal de Artigas o a quien haga sus veces, a los efectos de resolver sobre la aplicación de sanciones o medidas que correspondan de acuerdo a derecho.

Derechos de autor

El concursante asume plena y exclusivamente la responsabilidad de los derechos de autor implicados. Asume toda la responsabilidad por la utilización de cualquier material protegido por derecho de autor y derechos conexos, derechos de la personalidad y derecho de imagen. Se hace responsable de que obtuvo las licencias de derechos, permisos y autorizaciones necesarias para la creación del isologotipo y que el isologotipo no viola derechos de terceros, incluyendo, sin limitarse a, derechos de autoría y derechos de la personalidad.

Municipio de Bella Unión. Casa de Cultura del Municipio de Bella Unión. bucasacultura3@gmail.com

Obligaciones y cesión de Derechos

El concursante cuya propuesta resulte ganadora voluntariamente cederá al Municipio de Bella Unión los derechos sobre el logotipo seleccionado.

El Municipio de Bella Unión quedará autorizado expresamente, y sin derecho a contra prestación alguna, a la utilización total o parcial del logotipo seleccionado en todas las oportunidades y condiciones que considere.

En este sentido, el Municipio de Bella Unión se reserva el derecho de modificar el logotipo a fin de optimizarlo para su posterior reproducción, adaptándolo cuando las características del material o soporte sobre el que se va a reproducir no permitan hacerlo.

INSCRIPCIÓN AL CONCURSO

Cada concursante deberá realizar la inscripción presencial de su propuesta ante el Municipio de Bella Unión o la dirección de cultura de Artigas presentando toda la documentación solicitada, en los formatos establecidos (ver puntos subsiguientes). Asimismo, se podrá postular al concurso enviando toda la documentación solicitada – en los formatos establecidos- al correo electrónico: bucasacultura3@gmail.com y dir.cultura@artigas.gub.uy

Cada concursante podrá presentar hasta 2 logotipos a concurso.

Documentación a presentar:

1 Isologotipo (en los aspectos técnicos y formatos requeridos).

2 Documentos anexos que el concursante considere pertinentes (fundamentación de la propuesta, clave de uso, etc).

3 Fotocopia de la cédula de identidad vigente.

4 Constancia de domicilio, (en caso de no ser oriundo del departamento de Artigas).

5 Declaración jurada del concursante dando cuenta de la inexistencia de impedimentos y restricciones que afecten su participación en este llamado.

(Modelo disponible en www.artigas.gub.uy)

Municipio de Bella Unión. Casa de Cultura del Municipio de Bella Unión. bucasacultura3@gmail.com

Aspectos técnicos y presentación de las propuestas:

– Poseer un carácter original e inédito

– Deberá reflejar aspectos significativos del lugar (paisaje, arquitectura, valores culturales, históricos, colores, etc).

– Deberá incluir la referencia textual por los “190 años”

– Debe poder adaptarse a cualquier tipo de soporte de difusión (papel, vía pública, medios digitales, redes sociales, etc)

– a) Formato digital (vectorial, preferentemente AI, CDR o PDF). Si es en formato pixelar (PSD; PNG; JPG; TIFF) que tenga la mayor resolución posible, no menor a 300 dpi.

– b) Una impresión de logotipo en hoja A4, en versión color, blanco y negro y diapo (blanco sobre fondo oscuro).

– Dibujo realizado sobre papel, a color y en blanco y negro (formato A4). La técnica puede ser libre pero debe ser posible su posterior digitalización y reproducción impresa.

Plazo y lugar de inscripción

Cuándo:

Las propuestas podrán inscribirse hasta el viernes 15 de marzo de 2019.

Dónde:

– En Casa de la cultura del Municipio de Bella Unión y en Dirección de Cultura de la Intendencia Municipal de Artigas, en horario de atención al público.

– Las propuestas se podrán enviar mediante correo electrónico a: bucasacultura3@gmail.com y dir.cultura@artigas.gub.uy

PREMIO, El Consejo del Municipio de Bella Unión otorgará al autor del trabajo que el jurado determine como ganador un premio en efectivo de $20.000.- (veinte mil pesos uruguayos).

Municipio de Bella Unión. Casa de Cultura del Municipio de Bella Unión. bucasacultura3@gmail.com

LA EVALUACIÓN

Sobre el Jurado

El jurado estará integrado por tres integrantes; un representante del Cenur Litoral Norte Udelar, un especialista de Comunicación de Intendencia de Artigas, un representante designado por la DNC-MEC. Así como un asesor coordinador designado por el Municipio de Bella Unión.

Evaluación de las propuestas

El proceso de evaluación implicará la valoración por parte de los jurados del grado de cumplimiento y ajuste de los logotipos presentados a concurso en relación a las pautas establecidas en las presentes bases.

Fallos

Los jurados elaborarán el Acta de Fallos identificando en la misma al concursante cuyo logotipo resulte ganador y fundamentará su decisión. Asimismo, en caso de declararse menciones, se identificará a los concursantes sobre los que recaiga tal distinción.

El Acta de Fallos se publicará, una vez homologada mediante la correspondiente

Resolución de la autoridad competente, y será la única forma de comunicación entre el jurado y los postulantes.

El jurado podrá declarar desierto todo o parte del concurso, por motivos fundados, sin ninguna obligación de indemnizar a los concursantes.

Información del resultado El Mpio de BU dará a conocer públicamente y por los medios. El Municipio de Bella Unión dará a conocer el informe del resultado del Concurso, publicándolo en medios de prensa, escrita, radio y Tv a nivel departamental y en página web de la intendencia de Artigas y del municipio. Adicionalmente el concursante ganador será contactado en forma directa.