En la ciudad de Montevideo en sede del Ateneo (Circunvalación Plaza Cagancha) el lunes 5 de agosto a las 19 hs. se presentará el libro de la salteña, Esc. Beatriz Corbella Oxandabarat.

La obra se intitulas “Recuerdos en la ciudad” y muestra en su tapa una fotografía de Salto del 1900, la calle Real de entonces, hoy calle Uruguay esquina Treinta y Tres Orientales.

La obra toma como base un ensayo de la escritora sobre Horacio Quiroga que fuera premiado en el concurso que organiza AEDI (Asociación de escritores del interior).

La presentación de la actividad estará a cargo de la Secretaria General de la institución, escritora, Myrtha Sorondo y del escritor Nelson Guerra.

Harán uso de la palabra la Prof. Josefa Escanellas y la periodista Stella Áreas que abordarán aspectos de la obra de Horacio Quiroga desde el punto de vista de sus profesiones y el área a la que se dedican (Educación y Periodismo) con relación al libro.

Como es de estilo palabras de la autora, hablará acerca de distintos períodos en la obra del autor y reconocimientos efectuados a Horacio Quiroga.

En la tapa, el libro muestra una fotografía que refleja la ciudad donde nació el autor, nuestra ciudad y en la contratapa lo que la cámara de la autora captó en el fondo de la casa de Horacio Quiroga en Misiones.

Por qué «recuerdos en la ciudad»

Se titula “Recuerdos”, porque de eso trata el ensayo, además de emitir una opinión sobre la vida y la percepción de las cosas, el arte y una aproximación a lo que, a los ojos de la Esc. Beatriz Corbella, Quiroga tendría de las cosas.

¿Qué motivó a usted a escribir esta obra y por qué abordó al mencionado autor?

“ – Porque desde la escuela me motivó “el misterio” de sus cuentos. Lo que él quería trasmitir. Sino lo que plasmaba en el papel y por qué.

Los temas que aborda Corbella, son algunos aspectos de su vida-obra, como la soledad, el horror, el amor, citas de páginas peculiares, pero no es análisis

literario, es una opinión de ese entramado que constituye la vida de Quiroga con la obra.

El armado del libro fue así, tomando como eje el ensayo premiado, se efectuaron algunos agregados, introducción, apéndice con datos de su biografía,que pinta a Horacio Quiroga niño y adolescente, etcétera

También se incluyó, la bibliografía que fue consultada.

Lo que me motivó fue, además, que no quedara el premio en letra muerta y para que se sepa de qué, habla el trabajo que obtuvo 2do. Premio”.

RECONOCIMIENTO

“La edición por AEDI, la presentación en su sede por personas entendidas en el tema, profesionales en literatura, en educación, en periodismo, es importante, obviamente.

Pero es un ensayo, una opinión, no abarca toda la obra del autor. (Cité lo que me pareció de mayor interés).

Lleva un sentido prólogo de la Prof. Myrtha Bonilla Monegal, presidente de la Institución.

Beatriz Corbella Oxandabarat nació en Salto, Escribana Pública, ha realizado estudios sobre Literatura Infantil y Juvenil Iberoamericana en el Instituto de Cultura Hispánica en Madrid, (AECID) Agencia Española de Cooperación Internacional, España, editó “Una ruta real e imaginaria” obra teatral que recibiera el Primer Premio de la Asociación de Escritores del Interior, en el año dos mil seis y que fuera representada en el Teatro Larrañaga de Salto en el año dos mil siete, www.dramaturgiauruguaya.dnc.gub.uy/obras, traducida al italiano, también publicó: “Simplemente Felisberto”, ensayo sobre el escritor y músico uruguayo Felisberto Hernández y “La responsabilidad del fabricante”, editada por la Fundación de Cultura Universitaria.

BEATRIZ CORBELLA: ALGUNA DE SUS OBRAS

Se trata de una obra de teatro que refiere básicamente al Éxodo del Pueblo Oriental, titulada: “Las Voces de Extramuros” de su autoría pertenece a la salteña Beatriz Corbella Oxandabarat.

La obra, que incorpora música en vivo, poesía y danza, fue ejecutada el 26 de Agosto de 2011 en el Teatro Larrañaga de Salto, patrocinada por la Comisión Bicentenario Uruguay del MEC (Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay).

El grupo Sintapujos fue el encargado de la representación y contó con la dirección de Oscar Bibbó y actores invitados, mientras que el video fue tomado por Sergio Hornos de Salto.

**• Año 2005 Una Ruta Real e Imaginaria** (Por los Caminos del Quijote) (con música de tango, «Balada para un loco») Premio de la Asociación de escritores del Interior, representada en el Teatro Larrañaga de Salto por el grupo teatral Sintapujos y editada en 2008.

**• Año 2006 Utopía Criolla **(Escenas acaecidas en Tres Cruces en el período artiguista) (Música de Vivaldi y otras) Premio Shopping Tres Cruces e IMM.

Año 2011 Las Voces de Extramuros (de Montevideo)Patrocinio y apoyo de la Comisión del Bicentenario.

www.bicentenariouruguay.gub.uy. Intendencia Municipal de Salto que cedió el Teatro Larrañaga.

Experta en Literatura Infantil y Juvenil del Instituto de Cultura Hispánica, Madrid, España, 1977.

Se capacitó como orientadora de talleres, en el **Taller de las Artes del Ministerio de Educación y Cultura.**(2001-2002)Profesores: Washington Benavídez;Jorge Arbeleche;Helena Corbellinii; Gerardo Ciancio.

Desde el año 2002 orienta en Salto el** Taller de Creatividad Literaria **destinado a la producción de textos y expresión artística, en el Centro Cultural del Hotel Concordia y en forma particular en la ciudad de Salto.

Organiza talleres de lecto-escritura, para niños, jóvenes y adultos en centros educativos en forma honoraria.

Ha participado en talleres, seminarios y encuentros de poetas y de teatro.

Autora de Ensayos, cuentos, poemas y guiones.