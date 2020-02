“No todo lo que se escribe pensando que es para niños, siempre lo es”

La escritora y dramaturga Beatriz Corbella destaca que la Literatura infantil es un género que se integra con diversas manifestaciones, libros, canciones, cuentos de la tradición oral, poemas. Canciones de ronda, teatro para niños.” ¿Te acuerdas? También integrarían la literatura infantil los libros que los niños se «apropian», que no fueron escritos para ellos.

Antes además solamente los mayores escribían para niños pero ahora vemos que también los niños lo hacen y he estado en algún jurado de Literatura infantil.

Pero hay que hacer alguna precisión, por ejemplo todo lo que se escribe pensando que es para niños, no siempre lo es. Para eso están los técnicos especializados” – apuntó.