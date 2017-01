Cuando la ciudad era joven aún.

Beatriz María Carvalho Santini – a quien todos conocen como “Pola” es una típica mujer del novecientos que guarda en forma asombrosamente lúcida muchos recuerdos de Salto de antaño y de la sociedad de aquel entonces, a la que describe como “muy diferente a la de hoy”. Sus padres fueron Manuel Luis Carvalho Patulé y su progenitora era María Rosa Santini Belani.

Se niega a revelarnos su edad, por la simple razón de que “nunca lo hizo ni lo hará”, porque sería ir contra su naturaleza… “si lo dijera no sería esencialmente yo” – expresa rotundamente, escondiendo un dejo de coquetería.

De diálogo fácil, alegre y llena de energía – Pola nos dice que rechaza totalmente la mentira, que “fue enseñada a decir siempre la verdad por más cruel que fuera”.

Trae consigo una historia de una de las familias de renombre del departamento… su núcleo contaba con un personal doméstico de más de diez integrantes y tanto ella como cinco hermanos (en total eran tres varones y tres mujeres) tenían a merced una gobernanta.

Por razones de la vida hoy se aloja en uno de los hogares municipales de ancianos, pero añora su vida independiente. Un lugar aparte y una pensión graciable- por ser pariente directa de una de las más emblemáticas familias de Salto son sus aspiraciones, para poder vivir a pleno.

- ¿Qué recuerdos tiene de la ciudad de su juventud?

– “Fueron épocas muy lindas… de nuestra familia recibimos muy buena educación y formación. El personal doméstico era como parte de nuestra familia. No comían en la cocina, sino que había un segundo comedor”.

La crianza de Beatríz María fue cimentada en valores muy sólidos. “Como dije, no soporto la mentira por dura que sea. Me pueden decir Pola no te aguanto que yo los beso y los quiero igual.

- ¿Proviene usted de una familia muy adinerada?

– No solo eso, sino que el apellido dio nombre a muchos lugares importantes del departamento… de hecho está la Avenida Patulé y otros espacios de trascendencia que hacen honor al apellido.

“MIS PADRES ME ENSEÑARON A DAR… SIN QUE ME DIERA CUENTA QUÉ ESTABA DANDO”.

“LA ALTAS SOCIEDADES MONTEVIDEANAS Y SALTEÑAS ERAN MUY CERRADAS”.

- ¿Cómo es su grado de parentezco con los Patulé?

– “Por el lado paterno… mi padre era Carvalho Patulé.

En el baño de mi casa habían canillas de oro. Pero dentro de nuestra crianza nos enseñaron a dar, a ayudar a los más pobres. Mi padre fue educado en Olivos (Argentina) donde se formaba la alta aristocracia.

Justino Giménez de Aréchaga cuando apenas era una niña me contó muchas historias de la familia Patulé en la época que estuvimos en Montevideo. Vivimos dos años allí a causa de la enfermedad de mi abuela. En aquel entonces tampoco era fácil entrar en la sociedad capitalina y nosotros teníamos las puertas abiertas en todos lados. Muchas amistades encumbradas tanto allí como aquí. Como representantes del círculo social alto les puedo nombrar a los Sant´Anna, Matos y Carvalho Patulé. Mi padrino era Isabelino Curbelo Urroz.

Mis padres me enseñaron a dar, sin que me diera cuenta que estaba dando. Vivíamos en la calle 18 de Julio a la altura del 14 y por allí cruzaban las lavanderas con sus atados en sus cabezas. Mi abuela Amalia Patulé se vino desde Rosario en la época de la Guerra Civil, antes de que cerraran los puertos; lamentablemente quedó viuda muy joven. En casa eran muy discretos… no se hablaba de dinero ni se daba lugar a chismes”.

- ¿Cuáles eran las costumbres familiares de aquella época?

– “Para todo había un orden… por ejemplo a la hora de la mesa era fundamental poner bien los cubiertos. También se era cuidadoso en la forma de hablar y de escribir… recuerdo que en esa época pasaba el tren por calle Uruguay. Después sacaron las vías.

El tren funcionó muy bien mientras estaba en manos de los ingleses… luego se fundió. Las cenas a bordo eran exquisitas y la mesas impecablemente puestas. El trato de los mozos era excelente”.

Los viajes de la familia Carvalho Patulé eran constantes a la capital del país, dado a cantidad de eventos, que incluían los casamientos de importantes personalidades o personajes de alcurnia.

Pola detalla que el Dr. Franco Acevedo fue uno de los primeros oncólogos que surgió en nuestro país… venía especialmente a tratar a su abuela y se alojaba en el Gran Hotel Concordia, precisamente en la pieza donde pernoctó Carlos Gardel.

- ¿Suele andar así siempre elegantemente vestida?

– “Es algo personal… nunca imité a nadie. Soy maniática del cabello bien peinado… era de pasarme horas peinándome. Recuerdo que una vez un teólogo nos dijo que cuando estuviéramos tristes era bueno peinarnos con los ojos fijos en el espejo.

Tal vez era la forma de expresar mis sentimientos porque siempre fui muy cerrada. Nunca comentaba acerca de mi vida con nadie, ni siquiera con mis amigas.

Cuando venían las modistas a exhibir sus prendas en el Club Uruguay, me llamaban. Siempre les decía que la condición era que no desfilara como modelo sino en forma natural, como si estuviera caminando por la calle y aceptaban. Por suerte, todo se vendía”.

- ¿Por qué no formó una familia?

– “Porque siempre me dediqué a los demás. Con un sacerdote visitaba a los enfermos. Me enseñaron a dar y fue siempre la filosofía de vida que seguí desde el principio”.