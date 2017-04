Elizabeth Crowe

La docente becaria del programa Fulbright Elizabeth Crowe – recientemente presentada por el Prof. Aldo Martínez está residiendo momentáneamente en nuestra ciudad, trabajando en instituciones educativas públicas con el cometido de promover la enseñanza del idioma Inglés en instituciones públicas.

Crowe cuenta con formación en Museología y un Máster en Metodología de la Enseñanza del idioma Inglés como lengua extranjera.

Anteriormente a su labor en nuestro país desarrolló tareas docentes en Perú, Chile y Guatemala. A su vez vivió experiencias educativas con poblaciones de riesgo. Entrevistada por nuestro medio nos habló de sus ricas experiencias que han sido motivo de inspiración para descubrir su fuerte vocación por enseñar y tomar contacto con diversas culturas.

Elizabeth se siente muy complacida con el buen recibimiento de los salteños, en especial la comunidad educativa del CeRP y su vínculo con el Prof. Aldo del cual está recibiendo un buen bagaje de conocimientos que seguramente sumará a sus estrategias de enseñanza de la lengua.

Elizabeth Crowe tiene 26 años, es docente y pertenece a un pequeño grupo de becarios Fulbright que llegaron al país con la misión de ejercer la docencia de su idioma nativo en centros educativos gratuitos de nuestro país.

Su primera experiencia fuera de su tierra natal fue en Perú en el año 2012, luego de graduarse en la universidad. “Fui a aquel país a impartir clases de inglés y también a recibir clases de español y la experiencia me incentivó a cultivarme más en el ejercicio docente” – nos contó. Vale destacar que la joven profesora tiene a su vez formación universitaria en Preservación Histórica y Museología.

En Guatemala, Chile y Perú pudo tomar contacto con realidades diferentes y debió convivir con familias de acogida, experiencia que le permitió adaptarse a diversos modos de vida. En Chile se vinculó al programa “El Inglés abre puertas” y asegura que la experiencia fue maravillosa.

“SIEMPRE SUPE QUE QUERÍA TRABAJAR EN LA EDUCACIÓN”

-¿Cómo se dio el proceso de salir de su ciudad de origen, de Alexandria (cercana a Washington DC) y establecerse en América?

-“Por momentos fue difícil, sobre todo cuando surgen algunas dificultades en la comunicación y las diferencias culturales. Pero luego nos damos cuenta que la experiencia es increíble y realmente vale la pena vivirla. Me encantaría conocer otros países y otra gente. Me gusta saber cómo viven en su cotidianidad”.

En 2008 Elizabeth ingresó a la Universidad de Virginia – que queda aproximadamente una hora de su ciudad de origen. Luego trabajó en la casa George Washington, también en el Centro de Educación Museística instruyendo a grandes y chicos. “Supe que quería trabajar en la educación y viajar a conocer otros lugares”.

-¿Con qué realidades se ha encontrado?

“He advertido que en todos los lugares lo que se vive es muy diferente, no obstante me he sentido bien recibida. La enseñanza también es distinta en cada país. En Perú y Guatemala no tuve tantas perspectivas como creo que voy a tener aquí en Uruguay.

En Perú estuve trabajando como docente voluntaria en una escuela primaria de niñas, en un área de escasos recursos.

En Guatemala mi labor fue vinculada a una organización de enseñanza de inglés. En Chile fue muy impresionante la experiencia con el programa “Inglés abre puertas” programa creado por el gobierno chileno junto al Ministerio de Educación. Muchos voluntarios extranjeros trabajan en las escuelas públicas. Creo que el nivel de inglés que manejan los profesores es muy elevado y tienen una meta definida. Todas las escuelas serán bilingües en aquel país en el año 2020.

También aquí en Uruguay he comprobado que el nivel educativo es excelente”.

-¿Cuáles son las posibilidades que brinda el programa Fulbright?-

“El programa Fulbright Uruguay nos brinda la oportunidad de estar trabajando en la capital del país, la mitad del tiempo y la otra mitad en el interior. Podemos desarrollar nuestra labor tanto en escuelas primaria como a nivel de secundaria. También en el CeRP donde forman a los profesores.

En los Estados Unidos he dictado clases en algunas escuelas… pero preferí ganar más experiencia en el exterior.

En Uruguay desde primaria hasta la universidad la calidad de la educación es muy buena.

Estoy agradecida de poder aprender de docente de mucha experiencia como es el caso del Profesor Aldo Rodríguez”.

-¿Cómo la ha recibido a comunidad educativa de nuestra ciudad?

“Han sido maravillosos y muy cálidos conmigo. Me siento ya parte de la misma comunidad, en especial en el CeRP. Voy una vez por semana a trabajar a Colonia Lavalleja y los alumnos son muy cariñosos, también al Liceo No. 5.

Estoy muy agradecida… este trabajo me genera mucho entusiasmo”.