La Fundación Shuttleworth tiene abierta la convocatoria para participar en becas dirigidas a personas con ideas innovadoras de emprendimiento social en cualquier campo.

Las ideas deben aportar a la transformación social.

Esta organización se caracteriza por ofrecer métodos alternativos de financiación, asegurándose de que todos los proyectos tengan los recursos necesarios para ser exitosos. La fundación cuenta además con una filosofía de actitud receptiva frente a los problemas.

La próxima convocatoria se lanzará el próximo 1ro. de junio.

La fundación financia ideas innovadoras que logren conectar la tecnología, el conocimiento y el aprendizaje, que aporte en la construcción de un mundo mejor.

Este beneficio será recibido durante un año, en el que la fundación ofrecerá los recursos necesarios para llevar a cabo la idea innovadora.

o hay criterios específicos de elegibilidad.

Los jurados no quieren limitar el potencial de las ideas.

Sin embargo, es importante resaltar que es necesario que se tenga claridad sobre el proceso para llevar la idea a cabo; entre mayor proyección del desarrollo de la idea, más opciones de ser elegible tiene.

sta convocatoria está dirigida a todas las personas, sin una nacionalidad, edad, ni nivel educativo específico. El único requisito es que el postulante tenga un nivel de inglés fluido. Para ser seleccionado en el marco de esta fellowship debe tener diferentes perspectivas, ser comprometido y ser valiente.

La Fundación Shuttleworth fue establecida en enero de 2001 por el empresario sudafricano Mark Shuttleworth como un experimento con el propósito de brindar financiamiento a las personas involucradas en el cambio social.

Si bien ha habido varias iteraciones de la fundación, su estructura y cómo invierte en la innovación social, el modelo actual emplea un modelo de beca en el que los becarios reciben fondos acordes con su experiencia para igualar el salario de un año, permitiéndoles gastar eso. año desarrollando una idea particular.

La Fundación proporciona fondos para las personas que tienen una idea no probada en forma de «salario», gastos de viaje y de oficina.

Por cada dólar invertido por la beca en un proyecto, la Fundación aportará diez o más, lo que permitirá al becario poseer toda la propiedad intelectual y los procesos una vez que la beca activa haya cesado.