Hasta el 30 de marzo estará abierto el período de inscripciones para becas del Servicio Central de Bienestar Universitario, dirigidas a los estudiantes de la Universidad de la República (UdelaR) Generación 2019.

Los interesados podrán realizar la solicitud en línea utilizando la clave de estudiante que adjudican las respectivas bedelías, completando un formulario online que estará disponible en el portal del estudiante o en la propia web de Bienestar Universitario.

Las becas disponibles son de tipo económico, materiales de estudio, transporte, pasajes, guardería, alimentación y alojamiento.

La Universidad de la República (UdelaR), a través del Servicio Central de Bienestar Universitario (SCBU) tiene por finalidad programar, administrar, ejecutar, promover, difundir y evaluar las actividades que en materia de bienestar estudiantil y de funcionarios apruebe el Consejo Directivo Central, como base en su política social para la Universidad de la República.

La UdelaR a través del Servicio Central de Bienestar Universitario instituye diferentes tipos de becas destinadas a estudiantes cuyos problemas socieconómicos les impidan o dificulten la iniciación o continuidad de sus estudios universitarios.

El presente reglamento regula todas las becas del SCBU. Para la adjudicación, seguimiento y renovación de las becas se aplicarán herramientas e instrumentos para la descripción y análisis de distintas dimensiones que dan cuenta de las condiciones sociales, económicas, patrimoniales, de trayectoria académica, situaciones familiares, condiciones de salud tanto del estudiante y su entorno familiar.

La gestión del Programa Becas y la adjudicación de las mismas es responsabilidad del SCBU a través del Departamento de Programas y Proyectos Sociales (DPPS).

El DPPS tiene la potestad técnica necesaria y brindará asesoramiento dentro de la UdelaR en las temáticas de su competencia cada vez que sea solicitado.

Los estudiantes que tengan situación económica, personal y familiar que no presenten vulnerabilidad social de acuerdo a los criterios del SCBU.

Los estudiantes que posean un título o certificado habilitante para el ejercicio de una actividad profesional (según profesiones amparadas por la Caja de Profesionales Universitarios) o egresados de Institutos de Formación Docente públicos como privados. Los estudiantes que estén usufructuando una de las becas que otorga Servicio Central Bienestar Universitario y hayan cambiado más de una vez su carrera profesional.

Los cambios de opción de la misma carrera no serán considerados cambios de carrera.

Si el estudiante ha aprobado más del 50% de su carrera inicial, no podrá solicitar el beneficio por cambio de carrera.

Los estudiantes que no estén inscriptos en un programa académico del cual la Universidad de la República sea parte.

Criterios específicos para el acceso a becas Beca económica.

Podrán acceder a la beca económica los estudiantes que de acuerdo a las herramientas de medición de situación socioeconómica, patrimonial, sociofamiliar que defina SCBU presenten mayores niveles de vulnerabilidad.

No podrán acceder a la beca económica del SCBU aquellos estudiantes que se encuentren usufructuando alguna beca económica de otra institución, cuyo monto sea superior a 1/2 BPC. Beca Alojamiento.

Podrán acceder a la beca alojamiento los estudiantes que de acuerdo a las herramientas de medición de situación socioeconómica, patrimonial, sociofamiliar que defina SCBU presenten mayores niveles de vulnerabilidad.

Podrán acceder a la beca alojamiento los estudiantes que acrediten tener que afrontar un gasto de alojamiento en la localidad que estudian y que no coincida con la localidad de su núcleo familiar.

Aquellos estudiantes que se encuentren usufructuando alguna beca de alojamiento de otra institución pública o privada no podrá acceder a la beca de alojamiento del SCBU. Beca alimentación.

Podrán acceder a la beca alimentación los estudiantes que de acuerdo a las herramientas de medición de situación socioeconómica, patrimonial, sociofamiliar que defina SCBU presenten al menos niveles medios de vulnerabilidad.

Podrán acceder a la beca alimentación los estudiantes que tengan hijos menores de 12 años bajo patria potestad o menores cuya tenencia les corresponda por ley o por sentencia judicial.

Dicha prestación también alcanzará a los menores de 12 años que el estudiante tenga a su cargo en los términos del inciso anterior. Beca bonificación en pasajes. Podrán acceder a la beca de bonificación en pasajes los estudiantes que de acuerdo a las herramientas de medición de situación socioeconómica, patrimonial, sociofamiliar que defina SCBU presenten al menos niveles mínimos de vulnerabilidad.

Podrán acceder a la beca de bonificación en pasajes los estudiantes que acrediten estudiar en un Departamento distinto al de su núcleo familiar y a una distancia mayor de 60 kmts.

Beca Accesibilidad educativa: guardería

Podrán acceder a la beca de guardería los estudiantes que de acuerdo a las herramientas de medición de situación socioeconómica, patrimonial, sociofamiliar que defina SCBU presenten mayores niveles de vulnerabilidad.

Tendrán la posibilidad de acceder a la beca de guardería los estudiantes que tengan hijos menores de 3 años bajo su patria potestad o menores cuya tenencia les corresponda por ley o por sentencia judicial y que requieran la contratación de una guardería (habilitada por el MEC) para poder concurrir al centro educativo universitario o realizar otras actividades académicas a desarrollarse en la Udelar.

Se deberá comprobar la inscripción y la asistencia del niño en los períodos que SCBU defina.

Los estudiantes que se encuentren usufructuando alguna beca de guardería de otra institución no podrán acceder a esta beca.