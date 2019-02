Lic. Faustina Martínez

Una serie de factores inciden a la hora de elegir a Uruguay como destino, con una amplia oferta que se adapta a todos los gustos y preferencias.

Es un país que se posiciona ante los turistas que nos visitan por sus paisajes y lugares excepcionales, brindando una infinidad de alternativas y de propuestas de distintos circuitos que se adecuan a todos los gustos y preferencias.

Acompañando la diversidad de propuestas, Uruguay otorga una serie de beneficios para vacacionar en este verano con descuentos en hoteles que se encuentran en diversos puntos del país , así como también otros beneficios con la utilización de tarjetas del BROU y descuentos en alimentos con la implementación de una canasta turística.

El Ministerio de Turismo realizó un informe con tarifas de referencia de alojamientos y menú turistico de los siguientes destinos : Altántida , Piriápolis, Punta del Este, Montevideo, Colonia y Litoral Termal.

En Atlántida, la habitación doble con desayuno en un hotel 3 estrellas desde U$S 76 por día, y el menú turístico desde $ 490 por persona.

En Piriápolis se puede encontrar habitación doble con desayuno en un hotel 3 estrellas desde U$S 80 por día y un menú turístico por $ 450 por persona.

En Punta del Este, se encuentra una habitación doble con desayuno, en un hotel 3 estrellas, desde U$S 90 por día y el menú turístico desde $ 480 por persona.

En La Paloma, un bungalow con capacidad para 6 personas está desde U$S 100 diarios; mientras que la habitación doble con desayuno en un hotel 3 estrellas desde U$S 65, y el menú turístico a $ 390 por persona.

En la capital, se encuentran hoteles 3 estrellas, con base doble y desayuno, por U$S 40 y el menú turístico por $ 450.

En Colonia la habitación doble en un hotel 3 estrellas desde U$S 70 por día y el menú turístico por $ 400 por persona.

El litoral termal, en Termas del Daymán brinda propuestas de hotel 3 estrellas, en base doble y con desayuno desde U$S 55 por día y menú turístico por $ 500.

Por otro lado , desde Febrero si el turista que se encuentra de vacaciones tiene

tarjetas de crédito y débito emitidas por el Banco República Oriental del Uruguay (BROU), obtendrá importantes descuentos en hoteles, restaurantes en el interior del país, campings y turismo.

Los beneficios en hoteles van del 20% y en algunos casos llegan al 25% de descuento; mientras que en restaurantes del interior del país se accede a propuestas de hasta un 25% menos. En campings se encuentran beneficios de 10% y 15% de descuento.

Canasta Turística

Desde febrero, en Maldonado y Rocha, comenzará a implementarse la canasta turística, que comprende más de 190 productos demandados por los turistas.

Algunos de los productos que integran la canasta turística son arroz, aceite, fideos, mayonesa, azúcar, café, té, pulpa de tomate, arvejas, yerba, leche, mermelada, galletitas, jabón, shampoo, acondicionador, papel higiénico, crema dental, detergente, suavizante. También se suman whisky, vino, champagne, refrescos, helados, pizza, panchos, chocolate, dulce de leche y más.

La canasta con precios más económicos está disponible en los supermercados de las cadenas Ta-Ta, Disco, Devoto, Tienda Inglesa y El Dorado, ubicados desde Piriápolis hasta el Chuy.