Ayer estuvieron las máximas autoridades del Partido Nacional en Salto y trataron varios temas con los dirigentes locales

Entraban y salían, había mucho movimiento que a veces se confundía con las decenas de personas que estaban esperando los ómnibus que paran justo en la puerta. Pero así fue el transcurso de la pasada jornada para los blancos que tuvieron una jornada distinta cuando recibieron al Honorable Directorio del Partido Nacional en pleno.

Durante la reunión del Directorio blanco realizada en Salto ayer por la mañana, los integrantes del mismo que estuvieron en todo momento junto a los dirigentes locales, se permitieron varios comentarios de carácter político y formularon además un análisis sobre la realidad local.

En ese mismo encuentro, los dirigentes políticos analizaron que el hecho de que un sector del nacionalismo local haya acompañado la gestión del colorado, Germán Coutinho en la Intendencia de Salto, en el período 2010 – 2015, fue algo “muy malo”, porque causó un efecto “negativo” para el Partido Nacional en Salto, ya que fue visto como “socio” del exintendente que si bien en su momento tuvo una alta votación, luego se conocieron una serie de problemas que pusieron en duda su buena administración.

En la reunión del directorio nacionalista también hablaron de que la intención del Partido Colorado es volver a polarizar con el Frente Amplio en Salto y para eso quieren poner de su lado a los blancos, al punto de tratar de impedir su crecimiento.

Estrategia que fue advertida por los nacionalistas locales quienes trabajan en el crecimiento de su propia colectividad y descartan totalmente una alianza electoral con el Partido Colorado para las elecciones departamentales del 2020, entendiendo que trabajan en una renovación que tiene un proyecto político serio y que prescinde de acuerdos electorales con otras colectividades.

Incluso, los blancos sostienen que hay operadores políticos que estuvieron estrechamente vinculados con el gobierno de Germán Coutinho, que desde los medios de comunicación que manejan, vienen informando sobre “acuerdos políticos” que ellos afirman “tienden a transmitir lo que el Partido Colorado quiere y no lo que indica la realidad, ya que no hay ni habrá ningún acuerdo ni decisión de dirigentes de trabajar para otro partido ni candidato que no sea del Partido Nacional”.

Asimismo, los participantes en la reunión con el directorio nacionalista afirmaron que en esa instancia fue confirmado que en Salto los blancos no conformarán ninguna alianza de partidos, ni tampoco participarán de una Concertación como lo pretende el Partido Colorado, para disputarle el gobierno al Frente Amplio.

Los integrantes del directorio blanco, Luis Alberto Heber, Omar Lafluff, Jorge Gandini, Guillermo Bezzosi, Nicolás Olivera y Alvaro Delgado, así como también la alcaldesa de Fraile Muerto (Cerro Largo), Graciela Echenique, Armando Castaingdebat, estuvieron presentes, con el fin de conversar con los dirigentes locales Carlos Albisu, Pablo Bonet, Milton Galli, Carlos Silva, Andrés Prati, entre otros.

Tras esto, se reunieron con representantes de las distintas organizaciones sociales y productivas, como el caso de la Asociación Agropecuaria de Salto, Sofrils, sectores productivos y organizaciones de trabajadores, donde plantearon varios temas.

DEBERES

“Nos llevamos varios deberes para trabajar”, dijo a este diario con una sonrisa en el rostro Luis Alberto Heber al retirarse de la sede nacionalista en horas de la tarde de ayer.

Durante la conferencia de prensa, Heber elogió la vida que tiene la Casa del Partido Nacional en Salto, ya que en la misma funcionan distintas comisiones que trabajan con la comunidad y “que le dan la vida a esta Casa que es lo que nosotros esperábamos de la misma”, dijo Heber. Felicitó a los salteños por el logro del IMAE y habló de distintos temas.

Dijo que el directorio nacionalista tiene una fuerte integración del interior del país y en ese sentido hizo referencia a la alcaldesa de Fraile Muerto, pero también a Omar Lafluff que es de Río Negro y que fue intendente 10 años de ese departamento, a Guillermo Bezzosi que fue intendente 10 años de Soriano o al actual intendente de San José, José Luis Falero.

Destacó que el país está viviendo “una crisis económica que es de costos y es que estamos muy caros, por lo cual todo eso deriva en que hay una serie de empresas que han venido cerrando sus puertas por la presión tributaria y que con esa decisión generan cada vez más desempleo en el país”.

Heber también se refirió puntualmente a lo que él considera es “una mala administración” del gobierno y destacó que la misma tiene nombre y apellido y “es ANCAP que nos cuesta unos 800 millones de dólares a los uruguayos para recapitalizarla”.

También habló de que el gobierno no tiene las cosas claras y carece de un rumbo que permita estabilizar la situación.