Lo importante es recordarle a la población que está vigente el Decreto 436 del 2007, en el que se establece que están prohibidas las quemas de cualquier tipo de material al aire libre, exceptuándose la quema para cocción de alimentos en parrilleros en lugares habilitados, los cuales deben ser utilizados con mata chispas; también, los fogones en los campings, los que deben contar con la debida habilitación y cumplir con la normativa, y en dichos lugares, quienes realicen los fogones, tendrán que cuidar y vigilar permanentemente el lugar, para que no se produzca ningún incendio, constatando al retirarse, si el fuego se encuentra absolutamente apagado. En tanto en los campings privados, lo que se recomienda es que, el fogón sea hecho en un área circular de unos 5 metros de diámetro, limpio de malezas, rodeado de arena o de piedra, con el fin de evitar la propagación al resto del material vegetal presentes. Manifestó a EL PUEBLO, el Jefe del Destacamento de Bomberos de Salto Oficial Sub Ayudante Enzo Rebollo, con quien mantuvimos el siguiente diálogo.

Respecto al uso de la pirotecnia, ¿cuáles son las recomendaciones?

En estas fechas, donde el uso de la pirotecnia es tan elevado, recomendamos que, se evite su uso por parte de menores de edad, restringiéndose su utilización en aquellos lugares donde hayan muchos árboles o extensa vegetación; en los casos en que se realicen eventos, ya sean fiestas o reuniones con público donde se vayan a usar, o en cualquier otro tipo de actividad, se deberá tener en cuenta el riego de incendios forestales, por parte de las autoridades departamentales, que se emite diariamente por el Instituto Nacional de Meteorología.

¿Y los domicilios particulares?

En cuanto a los hogares particulares, si sus moradores van a salir a vacacionar, deberán constatar el no dejar aparatos eléctricos encendidos o enchufados, tomando la precaución de bajar el suministro de energía eléctrica, como también cerrar el de gas por cañería, y cortar el pase de garrafas; si van a realizar podas o limpieza en terrenos baldíos, es recomendable no realizar quema con los restos de vegetación, colocándolos en bolsas y no acumularlos en los baldíos.

¿Cuáles son los pasos a seguir para obtener la mencionada habilitación?

Los trámites que deben realizar los lugares de camping, tienen un proceso similar al que se efectúa para la habilitación de cualquier local comercial o bailable; deberán contar con varias medidas de protección contra incendios.

Y en referencia a los locales de venta de juegos artificiales, Bomberos únicamente certifica a los locales, no a los puestos callejeros; entre las medidas que establecemos, es que deberán estar en un área menor a 100 metros cuadrados, constando de un solo nivel, contar con la correspondiente certificación por parte de la Intendencia, y cumplir con el permiso del SMA del Ejército.

¿En los últimos días se han visto desbordados por las quemas en distintos lugares de la ciudad?

Efectivamente; por tal motivo solicitamos a la población que tomen consciencia del peligro y que extremen las precauciones del caso; si ven que se están provocando quemas, que denuncien al Servicio 911, ante la Seccional, o que llamen inmediatamente a Bomberos, ya que desde mediados de diciembre hasta fines de febrero, se prevé una disminución de las lluvias, y un aumento importante de las temperaturas, lo que contribuye a que las probabilidades de que se produzcan incendios sean mayores.