Pese a las altas temperaturas reinantes durante la pasada jornada, quizás la primera de tanto calor en lo que va de la segunda mitad de este año, que alcanzó por momentos los 36 grados centígrados en la ciudad, el destacamento de Bomberos de Salto nos registró salidas por llamados de incendio fuera del movimiento habitual.

Fuentes del sector consultadas por EL PUEBLO informaron que hasta la noche de este domingo no se registraron incendios ni problemas mayores a los habituales, aduciendo que las salidas estuvieron dentro del margen de entre 4 y 5 salidas por temas menores.

Entre ellos, se destacaba la barrida de combustibles desparramado en las calles por distintas razones, aunque no ocurrieron accidentes de gravedad ni problemas fuera de lo común. “Por suerte, pese a que llovió hace algunos días las altas temperaturas han hecho que los pastizales en los campos estén secos y propensos a los incendios de campo, aunque afortunadamente ese tipo de situaciones no han ocurrido”, dijeron fuentes de Bomberos.

Asimismo, destacaron los informantes que se mantiene en alerta ante cualquier eventualidad que pueda surgir, sobre todo por la posibilidad de que persistan las altas temperaturas y haya algún descuido que provoque una quema en sitios abiertos.

EL TIEMPO

Según pronostica el Instituto Uruguayo de Meteorología, para las próximas horas se prevé en Salto el cielo nuboso y cubierto con la ocurrencia de precipitaciones y algunas tormentas. Las temperaturas oscilarán entre los 34 grados máxima y 17 grados mínima. Al tiempo que para el martes se prevé tiempo estable pero con cielo nuboso y cubierto con temperaturas que alcancen los 32 grados.

En tanto que la mayor actividad se prevé para el miércoles 9, donde se prevé para esta zona del país la ocurrencia de lluvias y tormentas con temperaturas que alcanzarán los 31 grados de máxima y 16 grados de mínima.