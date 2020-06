Con el protagonismo de su abuelo Orlando Menoni

Hace ya varios meses EL PUEBLO había adelantado que Orlando Menoni, salteño de 103 años de edad y recordado por muchos por su trayectoria al frente de la emblemática Confitería Oriental, sería protagonista de una película, titulada «Bosco» (nombre del pueblo italiano de donde llegaron sus antepasados), en la que venía trabajando su nieta, la reconocida cineasta Alicia Cano Menoni, y que sería estrenada en el correr de este año.

Ahora, ya pronta la obra, llega la noticia que «Bosco» ha sido seleccionado por Italia (porque allí transcurre la mayor parte de la historia) para participar del próximo festival de Cannes.

Alicia, a quien este documental le insumió un trabajo de más de diez años, dijo en su momento a este diario que su abuelo Orlando «nunca fue a ese pueblo de donde vino su abuelo, un pueblo donde hoy viven doce personas, pero por los cuentos que le hizo su padre y él nos hace a nosotros, te habla del pueblo y de las personas de allí como si las conociera».

Lo cierto es que «Bosco», que tiene a Orlando como una especie de protagonista-guía de la historia que se desarrolla, acaba de ser seleccionado para Cannes Docs, como parte del Italian Showcase.

El largo es coproducido entre Uruguay (Agustina Chiarino por Mutante Cine) e Italia (Giorgio Ferrero y Federico Biasin de Mybosswas).

«No veo las horas

de compartirla»

Enseguida de conocerse la noticia, Alicia escribió en las redes sociales: «Después de trece años de búsqueda hacia adentro y hacia afuera, no me parece cierto contarles que finalmente «Bosco» tiene corte final y fue seleccionado en Cannes Docs, como parte del Italian Showcase. Aún me cuesta encontrar las palabras para contarles de qué se trata en una línea, pero sí sé que no veo las horas de compartirlo.

También me consta cada vez más que las películas son el resultado de un diálogo, y yo tuve la fortuna de transitarlo con personas muy queridas y sensibles: Rita, Gemma, mi abuelo Orlando, mi abuela Ruba, Andreína, Inés Bortagaray, Agustina Chiarino, Marta Andreu, Andrés Boero Madrid, Guille Madeiro, Rafa Álvarez, Chiara Osella, Giorgio Ferrero, Paolo Martelli y la lista es larga…».

Alicia ha explicado además que «Bosco es un pueblito que está siendo devorado por un bosque».

En tanto Andrés Boero Madrid, hace unos meses, cuando apenas comenzaba el rodaje en sí, señalaba: «Comenzamos el rodaje de la última película documental de Alicia Cano. Luego largos años de investigación y filmar en solitario, una historia que es ella misma, Alicia decidió agrandar el equipo para terminar de darle forma a esta película que viene gestando. Me sumé yo en la dirección de fotografía y el gran Rafael Álvarez en la dirección de sonido.

En el mes de octubre partimos hacia el Bosco di Rossano, un pequeño pueblo incrustado entre grandes montañas en el corazón de Italia.

Allí entre los centenarios castaños y la humedad del pasado, permanecen arraigadas las historias de los habitantes de ese pequeño pueblo, que a su vez son las memorias afectivas de la directora y su familia. El bosque se hace presente y una vez más, nosotros, indagamos en él…».

Cabe agregar que los últimos trabajos cinematográficos de Alicia Cano Menoni, como «El Bella Vista» y «Locura al aire», este último ambientado en el Hospital Vilardebó, lograron un gran interés tanto de la crítica especializada (nacional e internacional) como del público en general (también en diferentes partes del Uruguay y otros países).

Es por ello que la expectativa por ver «Bosco» por estos días es creciente, y el éxito prácticamente que seguro.

El próximo martes 23 de este mes se exhibirá una muestra de «work in progress» (trabajo en proceso) en Cannes, para todos los programadores y seleccionadores de festivales, en búsqueda de la premiere mundial.