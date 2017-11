Brigada junior en construcción de ciudadanía y Pequeños investigadores comenzamos con énfasis en derechos de niños, niñas y adolescentes.

El trabajo pedagógico y didáctico dentro del Club de Niños La Tablada – que tiene relación directa con la metodología pedagógica scout, es altamente efectivo y genera en los chicos un grado de responsabilidad y apropiación de su entorno marcando la diferencia en su apropiación y práctica, reforzados por los proyectos emergentes del MIDES que año a año proporcionan la ejecución con mayor facilidad de este tipo de proyectos.

La herramienta pedagógica de las brigadas fortalece el vínculo entre los niños y los docentes en cuanto al cumplimiento de algunos deberes que deben cumplir los niños dentro del local del club.

También se fortalece el vínculo ente pares ya que las tareas van rotando en función de un sorteo que se hace a principio de mes y que deja un orden establecido que solo es modificado por la falta de alguno o por eventuales sucesos que no están previstos.

A todo esto se le suma que los niños son protagonistas en su aprendizaje, ya que no solo la teoría sino que lo llevan a la práctica.

La vivencia de lo aprendido hace que esto se marque a fuego, que no se olvide nunca más, la razón de las brigadas es justificada en el orden, el respeto y la voluntad que generan en cada uno de los chicos.

La brigada construcción de ciudadanía comienza con una fuerte influencia del proyecto que se desarrolla en el club de los pequeños investigadores, proyecto que nos llevó a participar con menciones especiales en los clubes de ciencia departamentales, corte en aula con mención especial también, y la formación de las brigada junior del huerto, brigada junior de tránsito, brigada junior de limpieza, brigada junior de colación y merienda, brigada junior de manteniendo de los materiales didácticos.

La construcción de la ciudadanía tiene relación directa con modificar el entorno una que lo conozco social y científicamente, para mejorar la convivencia con los vecinos, las plantas y los animales que ahí habitan, el envaneces en la investigación y el pensamiento científico son los pilares de estas brigadas, solucionar problemas en forma práctica y positiva. En breve se estarán colocando los carteles de las calles que los pequeños investigadores mediante una investigación llegaron a sistematizar, están investigando para mejorar un espacio dentro del barrio, con un acercamiento a los primeros datos que evidencian un reclamo de juegos saludables en la zona que en este momento no hay.

El énfasis en derechos y deberes hace que los niños identifiquen que derechos pueden estar siendo vulnerados en su entorno y de qué manera pueden actuar, los proyectos emergentes del mides nos han ayudado en lo que tienen que ver con las características de estos chicos, la campaña un trato por el buentrato año a año fortalece y difunde más lo que los niños quieren y necesitan.

Las brigadas no están solo para aprender, ellos también enseñan, es una forma de probarse que entendieron y hasta dónde puede llegar su conocimiento.

Creemos que es el camino, llevar adelante talleres por ellos mismos, se trabaja el enfrentar un público a veces de la misma edad, a veces adultos, cortar con los miedos, inseguridades, y fortalecer ese derecho a la educación y demostrar que se puede, siempre que se esté preparado y se quiera.