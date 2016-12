Locales | 22 Dic Un total de 52.898.744 pesos y 1.952 dólares fue la inversión en publicidad que realizó el Banco de la República en 62 medios de comunicación durante 2015, según los datos publicados en la web de la institución. De ese total, destinó a los medios del Interior del país $ 605.387, que representa el 1,14% del volumen invertido en publicidad. Pasado a dólares, la inversión publicitaria del BROU durante 2015 fue de 1.765.000, de los cuales solamente 20.100 dólares se invirtieron en medios de los 18 departamentos del Interior, pese a que el banco tiene 124 sucursales en todo el país, 40 en Montevideo y 84 en el Interior de la república.

La televisión es el rubro que más publicidad recibió, con un total de $ 37.023.173 ($ 107.878 fueron para tres canales del Interior); las radios $ 9.198.084 (fueron $ 443.600 para CORI y una radio del Interior); los diarios $ 5.033.296 ($ 53.909 fueron para OPI y siete diarios del Interior); los semanarios llevaron $ 749.814; las revistas $ 591.391 y las publicaciones electrónicas en Internet $ 302.985. En estos últimos tres medios, no hubo ninguno del Interior.

EL DETALLE DE LOS

PAGOS EN TV Y RADIO

En televisión, los 37 millones de pesos se distribuyeron en Canal 4 con $ 9.969.862; Tenfield $ 7.400.910; Canal 10 $ 6.100.000; Canal 12 $ 6.100.000; Cerro Rural $ 610.000; Red TV $ 254.004; VTV $ 80.519; Canal 11 $ 59.292; Canal 7 $ 33.215; Canal 3 Colonia $ 15.372 y Sodre $ 6.400.000.

Para las radios la distribución incluyó a Océano FM con $ 995.376; Radio Sarandí $ 687.276; Azul FM $ 510.116; Radiocero FM $ 478.950; Radio Montecarlo $ 467.753; Radio Rural $ 444.832; Latina FM $ 408.061; Radio Oriental $ 374.345; CORI $ 366.000; Oldies FM $ 354.992; Radio Sport 890 $ 348.311; Radio El Espectador $ 298.067; Metrópolis FM $ 281.973; Radio Carve $ 273.811; Disney FM $ 257.137; Inolvidable FM $ 201.132; Alfa FM $ 265.729; Aire FM $ 160.864; Radio Clarín $ 128.993; Radio Nacional $ 79.032; Radio Cuareim $ 77.600; Diamante FM $ 70.028; Radio Universal $ 51.909; M24 FM $ 15.799; Sodre $ 1.600.000. Total $ 9.198.084.

DIARIOS, SEMANARIOS E INTERNET

En lo que respecta a los diarios, El País cobró $ 2.149.664; La República $ 1.598.298; El Observador $ 961.331; IMPO (Diario Oficial) $ 175.235; La Diaria $ 94.860; OPI (Organización de la Prensa del Interior) $ 18.217; Acción de Mercedes $ 10.577; La Unión de Minas $ 8.040; El Rionegrense $ 4.978; El Pueblo de Canelones $ 3.733; EL TELÉGRAFO de Paysandú $ 3.514; Realidad de Colonia $ 3.484; El Pueblo de Salto $ 1.366, lo que hace un total de $ 5.033.297.

También se invirtió en Revistas, y la de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) llevó $ 196.420; Comercio Exterior $ 106.994; Plan Agropecuario $ 75.000; Revista Asociación Rural $ 68.808; Revista Arroz $ 64.320; Revista Federación Uruguaya de Basketball $ 28.060; Anuario Perspectivas Agropecuarias $ 26.169; Asociación de Consignatarios de Ganado $ 25.620 y U$S 1.952, y todo sumó $ 591.391 y U$S 1.952.

Tres semanarios cobraron $ 749.814, de los cuales Búsqueda llevó $ 570.127; Brecha $ 109.800 y Crónicas Económicas $ 69.888.

Por último, en páginas de Internet la inversión fue de $ 302.985, que se distribuyeron entre LaRed21 con $ 268.400; Conexión Agropecuaria $ 18.115 y el Boletín electrónico de Blasina con $ 16.470.

La suma de todos los medios da $ 52.898.745 y U$S 1.952 como inversión publicitaria del BROU durante 2015.

Fuente: Diario El Telégrafo (Los datos fueron extraídos de la página oficial del BROU, donde además están los números de los años anteriores).