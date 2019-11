Desde agosto, cuando las autoridades alemanas detectaron en el Puerto de Hamburgo 4.500 kilos de cocaína en un contenedor con soja que había partido del Puerto de Montevideo, los análisis de riesgo de los contenedores en la terminal portuaria de la capital uruguaya se incrementaron. Estos reportes están a cargo de funcionarios de Aduanas y de una división especial de la Armada. Este miércoles al mediodía el análisis de riesgo que se hace en base a la procedencia y carga de los contenedores encendió una luz de alerta sobre uno que provenía de Paraguay con 200 bolsas de arroz. En esos casos, el container debe pasar por un escáner. El resultado fue el hallazgo de 101 ladrillos de cocaína, cuyo peso resultó ser de 3.264 kilos de esa droga, un récord en materia de incautaciones en el Puerto. El cargamento está valuado en 740 millones de dólares. Se presume que la cocaína llegó en las bolsas de arroz desde Paraguay y no fue cargada acá. La barcaza tenía como destino final África, pero antes hacía una parada en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, en España donde se cree se iba a descargar el cargamento de droga. La fiscal de estupefacientes Stella Llorente inició la investigación de este caso e intenta encontrar a los responsables de la maniobra pero hasta el momento no hay personas detenidas. El ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, explicó que la ruta del cargamento de arroz que llegó al puerto en cuatro contenedores fue lo que despertó las sospechas de las autoridades para realizar el control por el escáner.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, aclaró la competencia nula de la Policía en casos como el de la cocaína en el puerto. La detección y decomiso en tal caso correspondió a Prefectura Naval y Aduanas sobre un contenedor cerrado, en tránsito, que no tenía destino Uruguay sino que pasaba por el país.

Por su parte, el sindicato de Aduanas celebró la incautación de drogas en el puerto. Los funcionarios señalan que la llegada del nuevo director al organismo generó cambios en los métodos de control, ahora son más exigentes y menos permisivos.

