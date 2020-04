Va en aumento

Ayer se conocieron 4 casos más en Salto y con estos, 12 en todo el país

Además falleció el segundo paciente con coronavirus en el país y las autoridades sanitarias llaman a la población a tomar conciencia, a no salir a la calle si no es un caso de necesidad y le pide a todos que traten de quedarse en sus casas. Por el momento los centros asistenciales pueden recibir pacientes pero el llamado es a cuidarse para no saturar las Emergencias.