Hasta escuchar el timbre

El presidente anunció la suspensión de clases por tiempo indefinido hasta que se valore la posibilidad de que el retorno a las aulas, no presenta ningún riesgo para los alumnos ni para los profesores. Por otro lado, Lacalle Pou anunció un refuerzo de las partidas para beneficiados del Mides por 6.800 pesos, además de una serie de medidas económicas para enfrentar la crisis. El presidente reclamó a la gente que no salga si no tiene la necesidad de hacerlo.