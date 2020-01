Esta semana, según pudo saber EL PUEBLO, se resolverá si Cabildo Abierto se presentará a las elecciones departamentales del próximo mes de mayo con un candidato a Intendente propio y con la autonomía de un partido más, o como la tercera candidatura dentro del Partido Nacional, junto a Carlos Albisu y Francisco Blardoni, quedando absolutamente descartada la posibilidad de un acuerdo con el Partido Colorado.

Este fin de semana, el electo diputado por Salto, Rodrigo Albernaz, estuvo en Montevideo participando de una serie de reuniones mientras aquí en Salto se estaba a la espera de su regreso para definir la disyuntiva anteriormente planteada, dado que las directivas a seguir «vendrán de nuestro líder, Manini Ríos, y las traerá Rodrigo Albernaz», confiaron este diario dirigentes allegados al novel partido.

Se hizo público hace algunos días que había dos posiciones diferentes, la de la lista que en octubre apoyó a Albernaz pretendía presentarse autónomamente (teniendo en mente ya el nombre del posible candidato), y la que apoyó a Oscar Muller (que en octubre obtuvo apenas unos 200 votos menos que Albernaz) se mostraba más inclinada a sumarse a un partido tradicional.

Consultados algunos dirigentes acerca de las ventajas y desventajas que tendría una u otra opción, coincidieron en que presentarse de forma independiente cuida más la identidad del partido; es más, es claramente sabido que hay ciudadanos que votaron por Cabildo Abierto en busca de una alternativa diferente a los partidos ya conocidos y esperan seguir haciéndolo en mayo, cosa que no sería posible si este se integra a otro. Sin embargo, sumarse al Partido Nacional le otorga la ventaja de contar para la campaña electoral con una estructura más grande y fuerte ya armada, con mayores recursos, etc., «y es algo que nuestros votantes tendrán que entender que se hace por el bien del partido», dijeron.

En definitiva, sólo resta esperar la resolución que seguramente será tomada en dos o tres días más, aunque todo parece indicar, sin que podamos aún asegurarlo en un cien por ciento, que la opción de sumarse al Partido Nacional será la que finalmente se adopte. Asimismo los dirigentes con los que dialogó EL PUEBLO, expresaron que el hecho de que haya dos opiniones diferentes «le da un matiz que le hace bien al partido; y podemos asegurar que la resolución final será tomada por el partido en conjunto, como unidad».