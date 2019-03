Te invitamos al Café Literario organizado en Biblioteca Departamental Felisa Lisasola Coordina: Lorena Tropiano por USI ANTEL y María Luisa de Francesco por Plan Nacional de Lectura

El jueves 28 a la hora 9 tendremos la primera experiencia de Café Literario coordinado en Biblioteca Departamental por USI ANTEL y PNL.

Se invita al público lector, socios y no socios de Biblioteca a participar. La única consigna es leer dos cuentos breves, en este caso de Juan Rulfo, llamados: “ No oyes ladrar los perros “ y “ Diles que no me maten”.

Ambos textos pueden leerse en la obra del autor versión papel pero también se encuentran en Internet. No se trata de una clase de literatura sino simplemente invitamos a los lectores a tomar un café y compartir sus opiniones sobre estos relatos. Este café tendrá una regulación mensual y se extiende certificado de USI ANTEL.