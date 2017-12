Información de interés general

El director general de Hacienda y Administración de la Intendencia de Salto, Gustavo Chiriff, informó que “hasta el próximo 15 de diciembre está en vigencia la resolución del intendente de Salto mediante la cual las chapas matrículas HAE, HAF y HAG, desde el 000 al 999, tienen plazo para cambiar a la chapa matrícula Mercosur. El trámite se realiza en la Intendencia de Salto (Juan Carlos Gómez 32), en el horario de 9.15 a 16.15 horas, y luego el pago se realiza en cualquier red de cobranza habilitada por el SUCIVE”.

Además, adelantó que desde el 15 de diciembre y hasta el 15 de enero será obligatorio el cambio a chapa Mercosur para las chapas matrículas HAH, HAJ, HAK y HAL.

En cuanto a los costos, “entre la nueva matrícula y la nueva libreta de propiedad que conlleva, el costo es de aproximadamente 2.700 pesos, que se paga al contado, con un plazo de 40 días”, puntualizó Chiriff.

Para poder realizar al cambio de matrícula, no se puede mantener deuda con el SUCIVE (Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares). Por este motivo, quienes tengan deudas, explicó Chiriff, “deberán regularizar previamente su situación conveniando con esa institución.

Es sabido que actualmente todo lo que tiene que ver con chapas de automóviles, convenios y cuotas, depende de la comisión del SUCIVE del Congreso de Intendentes, no lo hace cada Intendencia”.

Recordó además que desde el 29 de diciembre y hasta al 6 de enero de 2018 no va a estar disponible la red SUCIVE debido a ajustes que se realizarán a la misma, como ya se había anunciado, por lo que se debe tener en cuenta que en esos días no se podrá realizar el cambio.

CONTRIBUCIÓN RURAL

En cuanto a la contribución, Chiriff informó que “el 20 de diciembre vence la última cuota de la contribución rural y en los próximos días daremos a conocer los vencimientos para el año 2018, pero adelantamos que se va a mantener el 10 por ciento de descuento para el buen pagador y el 10 por ciento de descuento para el pago contado en el mes de enero”.