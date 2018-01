Campaña de juguetes Un juguete = Una sonrisa de un niño.

El 6 de enero los Reyes Magos y sus secretarios visitaron Hospital Salto, allí dejaron regalo a los niños que se encontraban internados.

Luego siguieron camino a la casa de una señora que su ex pareja le incendió la casa quien tiene 3 niños chiquitos en barrio Andresito, le llevaron desde artículos de cocina hasta sábanas que hizo llegar la familia Rotaria.

Visitaron el pequeño taller en barrio Caballero Maria De Paula, pasando por el Comedor Mulambe de Barrio Don Atilio, llegaron hasta los niños que viven en contenedores en el predio del Bernasconi que albergan familia de inundados. Allí llevaron una placita para niños, hamaca, tobogán, triciclos, etc, repartiendo a otras familias,juguetes y material de apoyo , libros, cuadernos, colores crayolas, etc.

Los Reyes Magos agradecen a firmas como Litnor Hogar, Turkos, Alaska, a la familia Rotaria y muchísimos particulares que alcanzaron juguetes.