Alumna del Liceo 2 destacada en Olimpíadas de Química

Candela Gómez es alumna de 5to. año del Liceo Nº 2 de nuestra ciudad y ha tenido en los últimos años una muy destacada participación en Olimpíadas de Química: en la departamental, en la nacional (con un 3er. puesto, medalla de bronce) y este año participó también de la internacional, cuya sede era Turquía pero debido a la pandemia debió hacerse virtualmente. La Subdirectora del liceo, Prof. Patricia de los Santos, en contacto con EL PUEBLO expresó que «su proceso y sus resultados son una excelente noticia no solo para la institución sino para el departamento y a nivel nacional también, porque representó al Uruguay todo». Pero también con la propia alumna dialogó EL PUEBLO, de esta manera:

«Empecé con la Olimpíada cuando estaba en tercer año, un profe me invitó a participar ya que desde chica tenía un par de libros de Química y siempre fui autodidacta en el tema de las ciencias. Me acuerdo que estudiaba Química, Física y Astronomía. En primer año empecé a estudiar más Física y Astronomía y luego me empezó a llamar más la Química, entonces cuando llegué a tercero ya tenía varios conocimientos de Química, lo que le llamó la atención a mi profesor y me invitó a participar. Lo peculiar de las olimpíadas es que casi siempre se empieza en cuarto año, pero hay gente que se anima y empieza en tercero, pero tenés que estudiar temas que son de cuarto, quinto y hasta sexto de liceo. Se hace todo un desafío grande. Ese año preparé sola, siempre estudié sola, nunca se me hizo una carga y dado que era autodidacta desde muy chica, aproveché eso».

-¿En qué consisten estas Olimpíadas?

Hay una prueba departamental y una prueba nacional. La departamental se hace habitualmente en setiembre y si te va bien, pasás a la nacional. Ese año, cuando estaba en tercero, empecé a estudiar en mayo para la departamental de setiembre y pasé a la nacional con 84 puntos. De setiembre a diciembre, que es el mes que se hace la nacional, no parás de estudiar ya que hay dos temarios, uno para la departamental y otro para la nacional y este consiste en muchos temas. En la nacional además se incluye un temario avanzado que tiene tres o cuatro temas comunes a todos los niveles.

-¿Cómo es eso de los niveles?

La Olimpíada se divide en tres niveles: el 1 para alumnos de primero a cuarto año y si se animan algunos más chicos bienvenidos, el nivel 2 es para estudiantes de quinto, y el 3 para alumnos de sexto año. Participé dos años en nivel 1, el primer año en tercero y el segundo en cuarto, y este año me tocaría nivel 2 por estar en quinto, pero ya que es internacional está complicado para participar.

-En las departamentales y nacionales te ha ido bien…

Sí, una vez que obtenés un buen resultado en la nacional, en mi caso gané medalla de bronce en el nivel 1, te citan para participar de una serie de módulos que te llevan a la clasificatoria para la internacional o para la iberoamericana, aunque la iberoamericana este año se canceló. Este año son cinco temas diferentes, los primeros dos fueron de química orgánica, temas de segundo año de facultad, para mí fue todo un desafío por ser temas avanzados y poco tiempo para estudiar, ya que los módulos una vez terminada la nacional, arrancan en enero. Los módulos consisten en una jornada de consulta y una de prueba. Para la jornada de consulta te mandan un temario con unos doscientos temas que en tres semanas hay que estudiar, lo mandaron el 10 de enero y el 27 teníamos una clase de consulta para evacuar dudas sobre eso. Luego hay una semana más para seguir estudiando y tenés la prueba. Llegué a dar dos pruebas, en las dos me fue bien. En marzo, estudiamos química inorgánica y solo tuvimos una clase de consulta, porque cuando íbamos a tener la prueba justo cae la pandemia.

-¿Y cómo siguió desde allí este proceso?

Seguimos avanzando con encuentros por Zoom. Las pruebas se habían omitido. Así llegamos hasta julio. Empezamos a estudiar otros temas propios de la internacional. El 11 de julio fue la clasificatoria, se hizo virtualmente, por Zoom, con cámara prendida. Nos mandaban la prueba, la hacíamos y luego la escaneábamos.

-Esa es la nacional de este año, ¿cómo te fue?

Clasifiqué a la internacional el 13 de julio, cuando llegaron los resultados.

-¿Y en la internacional?

Esa prueba se hizo el 25 de julio en Facultad de Química y nos monitoreaban mediante Zoom, empezó a las 9 de la mañana y terminó a las 2 de la tarde, fueron unas ochenta páginas. No ganamos, pero lo enriquecedor es el aprendizaje, se aprende un montón, los temas quizás pasan tercero de facultad. Es tremendo todo lo que podés llegar a conocer, de gente por ejemplo, es una experiencia muy enriquecedora. Siempre lo digo para animar a otros chicos. Yo la pasé muy bien, si hubiéramos tenido el viaje (la sede era Turquía) se hubiera disfrutado el doble, pero fue disfrutable igual. Así que aprovecho para invitar que se sigan sumando chicos, es una instancia en la que no se pierde nada, se gana mucho conocimiento. Ahora mi objetivo es ayudar a otros que quieran participar.

-¿Y próximas participaciones tuyas?

Por haber estado este año, ya puedo participar de la internacional del año que viene sin pasar por la departamental y nacional, así que en verano empezaremos la preparación. La sede sería en Japón; vamos a meterle todas las ganas para poder integrar la delegación.