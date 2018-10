Lo hará contratada por la comparsa de Durazno Afrocan

Los ojos abiertos miran la calle, estudian cada paso, sus oídos solo sienten el sonido de la cuerda de tambores y cuando empieza el repiquetear, el cuerpo, esculpido por el ritmo del candombe empieza a vibrar y se entrega a la danza, generando una sensación placentera de entrega hacia el arte y el calor de la gente, que ilusionada espera por verla bailar.

Así es Cándida Medina, la vedette por excelencia del candombe salteño que ha tapizado las calles de la ciudad por años con su taconear el ritmo del piano, chico y el repique. Pero esta vez ha llevado su esencia artística hacia otras latitudes, requerida por varias comparsas de la capital para que brille con ellas, como lo ha hecho en reiteradas oportunidades en los Desfiles de Llamadas de la capital del país, en los máximos eventos de esa expresión carnavalera, ahora lo hace con la comparsa de mayor arraigo y tradición del departamento de Duazno, Afrocan.

La artista salteña participó días pasados de la prueba de admisión en Montevideo con la comparsa duraznense para lograr la clasificación al Desfile de Llamadas que se cumple cada año en el mes de febrero en los barrios Sur y Palermo de la capital del país.

Su participación generó sensación entre los integrantes del resto de las comparsas que admiraron su baile y ponderaron su presentación en la instancia, que se cumplió en el Prado de Montevideo.

A su regreso, Medina contó a EL PUEBLO como vivió el espectáculo y su participación como artista contratada de la comparsa Afrocan.

DESTACADA

“Me contrataron de la comparsa Afrocan para participar de las pruebas de admisión para participar del Carnaval y las Llamadas de Durazno (las más destacadas del interior del país) y de Montevideo. Yo desde el año 2010 que viajo a otros departamentos porque me contratan de otros grupos para que baile en los certámenes donde compiten, tanto en Montevideo como en otros lados del interior”, contó Medina.

La artista dijo que “en esa instancia que estuve yo participaron cerca de 40 comparsas en dos días, de las cuales clasificaban unas 20 para las Llamadas de Montevideo, y yo participé como vedette de Afrocan, esa será mi participación fuera del departamento en el próximo carnaval porque yo en Salto salgo solo con Tunguelé que es mi comparsa, no saldría con otra, pero cuando hay contrataciones así para participar en los carnavales más importantes del país, voy este año con esa comparsa de Durazno”.

Medina contó que el evento fue muy riguroso y exigente, que contó un jurado muy estricto y que determinó que las comparsas dieran lo mejor de cada una, tanto a nivel de las cuerdas de tambores como en el despliegue artístico, donde las vedettes daban todo de sí para cautivar a un tribunal que medía cada paso.

“Yo me sentía con mucha confianza, porque la gente que me llevó a mi, que me contrató, me dio siempre para adelante, me alentaron en todo momento y esperaban que yo hiciera lo que sé hacer, bailar y expresarme artísticamente a mi manera. Y eso es algo muy importante porque determina que la gente que te acompaña, que te contrata, que confía en tus conocimientos, te impulsan a seguir ese camino y a salir adelante, entonces di todo de mi y nos fue muy bien, quedé tan contenta como emocionada por todo lo que viví en ese momento”, señaló.

Dijo que además recibí las salutaciones y felicitaciones de una persona influyente en el medio del candombe nacional como es el caso de Benjamín Arrascaeta, que junto a su esposa, que también es una grande del arte del candombe, le dieron el visto bueno a su actuación.

Cuando “uno pasa a estar con gente así, se siente muy bien, estimulada y eso genera siempre sensaciones positivas, que me impulsan a seguir creciendo en el candombe, en el baile y me dan gana de participar siempre en cada instancia donde haya un tambor que suene en las calles de cualquier ciudad”.

Cándida Medina dijo que a nivel personal “se siente realizada porque cada vez que he tenido un golpe siempre puse la otra mejilla y el reconocimiento de la gente es algo que me ha hecho crece. Porque cuando yo empecé en esto no sabía ni si quería,. Si era esto lo que iba a hacer, no sabía cómo era la cosa, pero luego estar en el Prado y poder disfrutar de una comparsa que no era la mía, como es Tunguelé, pero llegar a defender otra comparsa de afuera como es Afrocan fue algo maravilloso”.

Medina dijo que espera participar además del carnaval salteño, del cual ha visto un importante crecimiento y sobre todo del género del candombe, del cual dijo que no se separará ni un momento y espera poder dar lo mejor de sí para el deleite del público como ocurre cada año.