Redacción internacional, 15 mar (EFE).- El caos en los aeropuertos de EE.UU., la prohibición de ingreso a extranjeros en Colombia y el toque de queda en Puerto Rico alteraron la calma este domingo en América, aunque los presidentes de México, Brasil y Nicaragua siguen desafiando a la pandemia con sus acciones o sus convocatorias.

CAOS EN AEROPUERTOS DE EE.UU., UN ESPEJO DE AMÉRICA

Estados Unidos amaneció con caos en sus aeropuertos debido a la avalancha de estadounidenses regresando al país antes de que las aerolíneas empiecen a cancelar vuelos procedentes de Europa debido a la escasa demanda. Las filas y los tiempos de espera eran enormes debido a la orden de someter a los pasajeros procedentes de Europa a controles que descarten que presentan síntomas del COVID-19.

En el aeropuerto de Chicago, que es el de mayor tráfico aéreo del país, las esperas fueron tan largas que el personal de la terminal estaba repartiendo agua y comida a la multitud. «Estamos realizando exámenes médicos muy precisos en nuestros aeropuertos. Disculpen las interrupciones y demoras, nos estamos moviendo lo más rápido posible, pero es muy importante que estemos atentos y vigilantes. Debemos hacerlo bien. ¡La seguridad es lo primero!», escribió el mandatario Donald Trump en Twitter.

EN CONTRACORRIENTE

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha restado importancia a las recomendaciones y fiel a su filosofía de cercanía con la gente no quiere dejar de abrazar, e incluso se le vio dar la mano a decenas de banqueros en la convención anual de la banca en Acapulco. No obstante, México implementará un paquete de acciones que incluye la suspensión temporal de actividades no esenciales en los sectores público y privado, reprogramación de eventos masivos de más de 5.000 personas y la protección de los adultos mayores. Mientras los países del continente tomaban sus respectivas medidas, el Gobierno de Nicaragua iba a contracorriente y este sábado desafió a la pandemia con una marcha multitudinaria denominada “Amor en tiempos del COVID-19”. El no establecimiento de una cuarentena, la escasa información ofrecida o la promoción de actividades masivas, son algunas de las polémicas decisiones que ha tomado en medio de la pandemia y la crisis sociopolítica el presidente Daniel Ortega. Por su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, participó hoy en un multitudinario acto convocado a favor de su Gobierno en Brasilia pese a las restricciones impuestas por las autoridades debido al coronavirus en el país, que tiene 121 casos confirmados y otros 1.496 sospechosos. El propio mandatario fue sometido a pruebas del COVID-19 después de que al menos seis personas de su entorno próximo dieran positivo tras un viaje a Estados Unidos, pero según Bolsonaro sus análisis dieron negativo para la enfermedad.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS

Tras vivir días frenéticos por cuenta del COVID-19, el continente remató la semana en medio de la incertidumbre que llevó a la Asamblea Legislativa de El Salvador a decretar un estado de excepción por 15 días en todo el país. Esta medida, que limita algunas garantías constitucionales, establece que la limitación de la libertad de tránsito se aplicará a las zonas que resulten afectadas con el coronavirus. En Ecuador, en donde se han reportado 37 casos de COVID-19, las autoridades dieron a conocer que han detenido a nueve personas, clausurado y suspendido varios negocios y eventos durante operativos de control en el marco de la emergencia. Además, el Gobierno ecuatoriano precisó que la suspensión de los vuelos de pasajeros desde el exterior se extiende hasta el 5 de abril para evitar los contagios. Y en Chile el presidente Sebastián Piñera anunció que el número máximo de personas que podrá participar en un acto público será de 200 a partir del próximo miércoles.

SOLEDAD EN LAS CALLES

Ante el brote de coronavirus la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, decretó un toque de queda en toda la isla a partir de las 21.00 hora local (01.00 GMT) y hasta las cinco de la mañana, así como el cierre parcial de los comercios. La medida adoptada en Puerto Rico, un Estado Libre asociado a Estados Unidos en donde según las autoridades sanitarias hay cinco casos confirmados de COVID-19, estará en vigor hasta el próximo 30 de marzo. Pese a esta orden, podrán estar abiertas las tiendas dedicadas a la venta de alimentos, distribución al por mayor, equipos médicos, farmacias, supermercados, gasolineras, instituciones bancarias y aquellas relacionadas a la cadena de distribución de alimentos, de medicamentos, artículos médicos o combustibles.

LAS RESTRICCIONES

Colombia amaneció con la noticia del aumento de casos de coronavirus en el país, en donde las autoridades actualizaron la cifra de contagiados a 34 tras confirmarse este domingo 10 nuevos infectados, siete de ellos de personas que estuvieron en España o Estados Unidos. Horas después el presidente colombiano, Iván Duque, anunció que no se permitirá la entrada al país a partir del lunes 16 de marzo de ningún extranjero, salvo aquellos que tengan residencia. En las calles de la capital colombiana se podía ver este domingo a familias enteras usando tapabocas, mientras que algunos comerciantes abrían tímidamente sus locales con instrumentos de aseo en mano y el transporte estaba más mermado de lo habitual para estos días. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró la «cuarentena social colectiva» en siete estados del país además de Caracas, una medida que entrará en vigor a partir de las 5 de la mañana de este lunes en la nación, en donde ya hay 17 personas contagiadas. En Argentina el presidente Alberto Fernández reveló que el Gobierno evalúa «parar el país durante 10 días» en una cuarentena obligatoria pero con medidas de contención para que no se agrave la recesión económica. Mientras que el Gobierno de Haití anunció el cierre de la frontera con República Dominicana y prohibió los vuelos con origen o destino a Europa y Latinoamérica.