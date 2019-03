El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional – INEFOP – solicita a Entidades de Capacitación y equipos de consultores a presentar propuestas de capacitación específicos para este llamado.

Se solicita a instituciones de capacitación, capacitadores, docentes a presentar propuestas para hasta 5 grupos por departamento para el dictado de la siguiente capacitación, dividida en módulos:

Seguridad e Higiene Laboral con énfasis en los problemas de drogadicción y alcoholismo en los lugares de trabajo.

Talleres de sensibilización sobre género y violencia basada en género, etnia y discapacidad

Primeros auxilios Deberes y Derechos de los trabajadores.

POBLACIÓN OBJETIVO

Dirigido a trabajadores citrícolas en actividad y trabajadores del sector, amparados por el Seguro de Paro Especial, incluyendo personas con discapacidad (que presenten un nivel de autonomía que le permitan sostener la capacitación y eventualmente poder ocupar un empleo convencional, para estos casos se realizará una valoración de la discapacidad, por parte de INEFOP).

Los cursos deberán adaptarse a una población heterogénea en cuanto a niveles educativos y edades.

La unidad grupal será de 20 participantes.

Objetivo general de la solicitud – Capacitar a los beneficiarios con el propósito de mejorar sus actitudes hacia las Seguridad e Higiene Laboral (con énfasis en cómo enfrentar los problemas de drogas y alcoholismo en el lugar de trabajo), además conocimientos sobre primeros auxilios.

Incorporar en la capacitación un espacio de reflexión sobre la violencia basada en género o distintas formas de discriminación, con la finalidad de contribuir en sus “rutas de salida de situaciones de violencia” y empoderar a las personas ante otras situaciones de discriminación laboral.

Brindar conocimientos sobre derechos y deberes de los trabajadores.

Desarrollar los conocimientos adecuados de la Seguridad e Higiene Laboral, en los trabajadores citrícolas.

Mejorar la forma de enfrentar los problemas de drogas y alcohol en el lugar de trabajo de los beneficiarios, aumentando así sus posibilidades de mejorar las condiciones de trabajo.

Desarrollar en los participantes, las competencias transversales para la mejora de la empleabilidad y el ejercicio de la ciudadanía.

Formarlos en conocimientos básicos en primeros auxilios

Generar un espacio de reflexión personal y grupal sobre la violencia basada en género.

Conocer las múltiples caras de la violencia basada en género, haciendo énfasis en la violencia doméstica y las diferentes discriminaciones (segregación laboral horizontal y vertical) sociales hacia las mujeres.

Prevenir mediante la sensibilización e información, las situaciones de acoso sexual laboral, que violentan varios derechos, especialmente: el derecho al trabajo y a un trabajo libre de violencia.

-Contribuir al desarrollo ciudadano tanto de mujeres como de varones desde un enfoque de derechos y género, promotor de equidad.

– Plantear la discapacidad como parte de la diversidad humana en general y las personas en situación de discapacidad en particular, promoviendo la no discriminación

– Poner énfasis en el abordaje conceptual a partir de que el racismo engloba las ideologías racistas, las actitudes fundadas en los prejuicios raciales, los comportamientos discriminatorios, las disposiciones estructurales y las prácticas institucionalizadas que provocan la desigualdad racial,

-Contribuir al conocimiento de los trabajadores de sus derechos y obligaciones

Se espera que el curso cumpla con el doble criterio de pertinencia en cuanto a metodología y selección de contenidos, articulando las necesidades y demandas del área de capacitación y ofreciendo una formación cuyo eje sea la capacitación para el empleo según competencias laborales; e integrando las necesidades, intereses y características propias de las y los destinatarios del curso.

La propuesta técnico-pedagógica deberá orientarse a la creación de un espacio de formación que integre los distintos componentes, contemple la perspectiva de género, derechos y obligaciones del trabajador y de seguridad e higiene laboral, estimule el aprendizaje y promueva actitudes proactivas en los participantes, hacia la permanencia en el trabajo y la mejor convivencia en el mismo.

Se pretende que los contenidos y metodologías estén diseñados de tal forma que promuevan el reconocimiento integral de los participantes; y su rol activo en el proceso de capacitación, teniendo en cuenta todos los aspectos que se ponen en juego: personales, interpersonales, del contexto local y social, y del mercado laboral.

Las propuestas deberán ingresarse en formato online a través del enlace

https://gestion.inefop.org.uy La ECA deberá utilizar el usuario y contraseña proporcionado por INEFOP (en caso no tener acceso deberán solicitar usuario y clave a soporte@inefop.org.uy).

Las condiciones no especificadas en estos términos de referencia se rigen por las “Bases Generales 2017”. No se recibirán ofertas por otros medios.