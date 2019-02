Hay una tensa espera por parte de los empleados de Citrícola Salteña que esperan cobrar adeudos.

Gobierno busca acuerdo para que trabajadores citrícolas perciban su salario.

Caputto solicitó Concurso de Acreedores y habrá tripartita entre la empresa, con el sindicato y el MTSS el miércoles.

El pasado sábado 9 de febrero, tuvo lugar una nueva manifestación por parte de los trabajadores de la naranja de la empresa Citrícola Salteña, quienes, cortando de forma intermitente, cada 5 minutos, la ruta 3 en la zona de “La Gaviota”, al igual que la concentración efectuada la semana anterior en Plaza Artigas y posterior movilización por calle Uruguay, reclamaron el pago de salarios atrasados, quincenas y liquidaciones zafrales incumplidas “por la patronal”.

En su oportunidad, EL PUEBLO dialogó con el dirigente sindical Héctor Alcides Piedrabuena, Presidente de SITRACITA y Coordinador del Sindicato Único SUCSAL, quien se refirió a que no han recibido respuestas favorables a sus reclamos aun, y que estos, no son otra cosa que el legítimo derecho que los trabajadores tienen de cobrar el fruto de su trabajo. También, agregó que no se descartan otras medidas, porque los trabajadores “estamos con muchos problemas económicos y de salud, pues esta situación acarrea estados de nervios importantes”.

El conflicto generó que varios actores políticos se interesaran en la problemática persistente desde hace tiempo en la empresa Citrícola Salteña, recibiéndose por parte de los trabajadores, las visitas de los precandidatos a la presidencia de la República por el Partido Colorado, el Ec. Ernesto Talvi y del Partido Comunista, Oscar Andrade. También, fueron recibidos por el intendente de Salto, Dr. Andrés Lima, y tras mantenerse una reunión en la capital del país, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde se acordó realizar una tripartita entre la patronal, los trabajadores y el Ministerio. Días después del mantenimiento de la mencionada instancia y de que el tema tomara relevancia a nivel nacional, se comunicó por parte de la empresa Citrícola Salteña, más conocida como Caputto, solicitó el concurso voluntario de acreedores ante la Justicia, tras afrontar una compleja situación económica y financiera. La empresa comunicó su situación a la Bolsa de Valores de Montevideo y al Banco Central. El Ministro de Trabajo y Seguridad Social Ernesto Murro aclaró que, no se trata de “un concurso para cerrar la empresa, queremos creer en esta situación”. A partir de esta situación, “estamos convocando a una tripartita entre la empresa, el Sindicato y el Ministerio para el próximo miércoles”.

“Por las dudas explicamos que cuando una empresa solicita concurso hay dos tipos. Concurso voluntario cuando lo solicita la empresa para intentar negociar con los que les debe. El otro es concurso necesario que es cuando lo piden los acreedores. El concurso necesario es más complejo y más difícil porque puede llevar a que se desplacen las autoridades de la empresa”, indicó Muro.